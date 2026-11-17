Una mattinata fuori dal campo, ma sempre all’insegna del volley e dello spirito di squadra. Gli atleti e lo staff tecnico e dirigenziale del Cuneo Volley sono stati ospiti questa mattina, martedì 17 novembre, negli stabilimenti di Acqua Sant’Anna a Vinadio, per una visita alla scoperta del mondo del proprio main sponsor. Un’occasione speciale per consolidare ulteriormente il legame tra due realtà importanti del territorio, unite dalla passione per l'eccellenza, dalla voglia di crescere e da un forte senso di appartenenza.

La giornata è iniziata con una ricca colazione, naturalmente accompagnata dai prodotti Sant’Anna, e con un insolito riscaldamento: una mini-partitella di pallavolo che ha visto protagonisti alcuni giocatori del Cuneo Volley e una rappresentanza dei dipendenti dell'azienda. Un simpatico momento di sport e condivisione, nel quale non sono mancati entusiasmo, sorrisi e qualche immancabile scambio sotto rete. Poi, lasciato per un momento il taraflex, Cavaccini e compagni hanno indossato i panni di curiosi visitatori, pronti a scoprire cosa succede dietro le quinte di una delle aziende più conosciute d’Italia.

Ad accogliere la delegazione, arrivata allo stabilimento a bordo dell’Anduma Bus di Gunetto, sono stati Silvia Parola, Direttore Tecnico e Responsabile Assicurazione Qualità, Stefania Tartaglia, Direttore Trade & Marketing, Luca Mastantuoni, Coordinatore di Laboratorio, Francesco Beltritti, Coordinatore di Laboratorio e Specialista Assicurazione Qualità, e Marco Scossa, Direttore Risorse Umane.

A visita quasi conclusa, nonostante i numerosi impegni aziendali, ha voluto portare il proprio saluto anche l’Amministratore Delegato di Acqua Sant’Anna, Luca Cheri.

Per circa due ore i giocatori e i componenti dello staff hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino l'intero ciclo produttivo, seguendo il percorso dell'acqua dalle sorgenti alpine fino alla bottiglia pronta per raggiungere le tavole degli italiani. Un viaggio affascinante, fatto di tecnologia, innovazione e organizzazione, che ha suscitato grande interesse e curiosità tra i visitatori. Tante le domande rivolte ai referenti aziendali, perché dietro una bottiglia che siamo abituati a trovare sulle nostre tavole si nasconde un processo produttivo straordinario, nel quale ogni dettaglio è studiato e controllato.

Lo stabilimento di Vinadio, situato in frazione Roviera a circa 900 metri di altitudine, nel cuore delle Alpi Marittime, è infatti un autentico modello di avanguardia tecnologica. Esteso su una superficie di 60 mila metri quadrati, perfettamente integrato nel paesaggio alpino grazie all'utilizzo di legno e pietra, rappresenta una realtà produttiva di interesse internazionale, visitata e studiata anche da importanti multinazionali del settore beverage.

Qui la tecnologia lavora a ritmi impressionanti: l'acqua, proveniente dalle sorgenti di Vinadio, raggiunge lo stabilimento attraverso una rete di circa 400 chilometri di tubazioni e viene raccolta in serbatoi per poi essere avviata alle diverse linee di imbottigliamento. Un ciclo continuo che consente di portare l'acqua dalle montagne alla tavola in appena 48 ore. Ma la vera sorpresa per gli ospiti è stata scoprire come nasce una bottiglia: dalla preforma che, attraverso il processo di soffiaggio, assume la sua forma definitiva, fino al riempimento, alla tappatura, all'etichettatura e al confezionamento.

A catturare l'attenzione dei pallavolisti, abituati a movimenti rapidi e perfettamente coordinati in campo, è stata anche la straordinaria organizzazione della logistica interna. Ben 48 LGV, veicoli elettrici a guida laser, si muovono autonomamente all'interno dello stabilimento trasportando pallet e materiali tra i reparti produttivi e il magazzino. Una vera e propria squadra di robot, coordinata da un software centrale, nella quale precisione, velocità e lavoro di squadra sono ingredienti fondamentali, proprio come nella pallavolo.

La visita ha permesso così ai protagonisti del Cuneo Volley di conoscere non soltanto le dimensioni e la complessità di un impianto produttivo d'eccellenza, ma anche il lavoro quotidiano, le competenze e l'attenzione alla qualità che accompagnano ogni bottiglia Sant’Anna. Una mattinata diversa dal solito, ricca di scoperte e momenti di convivialità, che ha offerto l'opportunità di rafforzare il rapporto tra l'azienda e la squadra, dentro e fuori dal campo.