Comincia con una gara di cartello il girone di ritorno della Baglietto Derthona Tortona in BKT EuroCup . Per l’ottava giornata del Girone A la formazione bianconera ospita domani, mercoledì 18 novembre, alle ore 17:30 alla Nova Arena i lettoni del Riga Zelli , avversaria che con Pecchia e compagni condivide l’attuale quarto posto della classifica, l’ultimo ad assicurare il passaggio ai playoff al termine dei 14 turni di regular season. Reduci entrambe dal girone d’andata con un record di 3 vinte e 4 perse, tra bianconeri e baltici sarà dunque sfida-spareggio. Nell’ottica del doppio confronto, con Riga l’obiettivo è anche ribaltare il -2 dell’andata, l’86-84 dei lettoni nello storico debutto del Derthona in EuroCup.

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Arena e in streaming su Now.

Come arrivano le due squadre?

Infilate per la prima volta in stagione due vittorie in campionato sfatando anche il tabù trasferta nella scorsa gara con Cantù, la formazione di Mario Fioretti è viceversa reduce da una doppietta di sconfitte in EuroCup tra l’amaro epilogo della trasferta di Lubiana e la sfida casalinga di una settimana fa al cospetto dell’imbattuta capolista Hapoel Gerusalemme (77-91).

Anche Riga viene da due ko europei consecutivi, il primo casalingo con la terza in classifica, Le Mans (65-71), seguito dal netto 105-81 a Salonicco a favore dei padroni di casa dell’Aris, avanti già di 31 lunghezze all’intervallo. Dopo il successo all'esordio, per la squadra di coach Rokas Kondratavicius sono arrivate nell'ordine la sconfitta in volata a Rostock (87-86), il successo interno su Lubiana (89-79), il netto ko in casa di Gerusalemme (100-64) e la vittoria sul campo di Burgos (71-79). In patria Riga sta volando con il solitario primato da imbattuta nel campionato estone-lettone, 9 vittorie in altrettanti incontri, l’ultimo sabato scorso sul proprio parquet contro gli estoni del Viimsi per 93-72, con 18 punti di Roland Sulcs come miglior marcatore della squadra.

Cosa successe all’andata

A decidere la sfida del 30 settembre alla Xiaomi Arena della capitale lettone fu il canestro praticamente sulla sirena di Benjamin Shungu, mattatore dell’incontro con 23 punti, 7 assist e 6 rimbalzi. Prendendo forza dalle 12 triple complessive i baltici condussero per larga parte l’incontro, la Baglietto – all’epoca ancora priva di Eboua e Di Meo - restò comunque sempre in contatto, con Hubb e Gorham a tenere vive le chance di vittoria fino alla parità raggiunta a 14” dal termine rimontando da un -5 a meno di un minuto dalla fine. Poi, il canestro dell’86-84 a quattro decimi dalla fine del play americano dei padroni di casa.

Le dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Giochiamo contro una squadra che gioca una pallacanestro fatta di corsa, intensità e rimbalzi. Dovremo essere bravi in primis a togliere i punti facili, cercando di limitare a metà campo il grande talento dei loro esterni, da cui parte una buona fetta dei loro attacchi. Offensivamente dobbiamo essere pronti a giocare in maniera molto semplice contro le difese che ci troveremo ad affrontare, visto che sono una formazione che sa essere anche tattica durante la partita.»

Reduce con Cantù dalla sua migliore partita di sempre in Serie A per punti (20) e valutazione (35) e decisivo per portare la gara all’overtime con il rimbalzo offensivo più canestro a 9” da fine regolamentari, Dominik Olejniczak sottolinea la rilevanza della partita: «Siamo consapevoli di cosa ci sia in palio nella gara di domani. È stimolante affrontare, in una fase ancora relativamente iniziale della stagione, un incontro che ha un peso così importante, io e i miei compagni avremo di certo una motivazione ulteriore. Quanto abbiamo imparato dalla partita dell'andata lo terrò per me: spero che tutti possano vederlo poi sul campo.»

«È indubbio che siano stati fatti dei progressi nel nostro gioco - continua il centro della nazionale polacca - ma quanto ci manchi per arrivare al punto in cui vorremmo essere come squadra è difficile dirlo. Spero ovviamente ci si arrivi il prima possibile, ma tutto ciò che possiamo fare è concentrarci sulla prossima partita, una alla volta, e continuare a costruire la nostra identità.»

Navette Come in ogni sfida casalinga del Derthona, saranno messe a disposizione navette gratuite per raggiungere più comodamente la Cittadella dello Sport dal centro cittadino di Tortona. All’andata le partenze delle navette, previste dal Movicentro adiacente la stazione ferroviarie, avverranno al solito due ore prima dell’inizio gara, alle ore 15:30, con cadenza ogni venti minuti e ultima partenza fissata alle 17:30, ed effettueranno fermata a Piazza Allende (lato Corso Cavour) prima di raggiungere l’impianto tortonese. Per il ritorno a percorso inverso a fine gara le navette partiranno dalla Cittadella dalle ore 19:30, con ultima partenza in programma alle 20:30 e sempre con cadenza ogni venti minuti.