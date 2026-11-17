Una vittoria conquistata insieme, una comunità presente sugli spalti e un ragazzo di diciotto anni capace di trasformare il proprio invito in un’occasione di incontro. La serata di sabato 14 novembre al PalaSartorio ha restituito il significato più autentico del progetto Basket College Novara: competere sul campo e, attraverso lo sport, costruire relazioni che continuano ad avere valore oltre il risultato.

Il College ha superato Teknoservice Area Pro 2020 per 77-74, al termine di una partita combattuta dal primo all’ultimo minuto. Un confronto a tratti spettacolare, segnato anche da errori e difficoltà, contro un’avversaria che ha avuto il merito di giocarsela a viso aperto. A fare la differenza, alla fine, sono state la forza del collettivo e la capacità dei novaresi di trovare nella difesa una risposta condivisa.

Tra i giocatori scesi sul parquet c’era anche Daniel Chebotarov, ucraino che da tempo vive in Italia, diciotto anni appena compiuti. Ha disputato alcuni minuti dell’incontro. Sugli spalti erano presenti rappresentanti della comunità ucraina novarese, alla quale il giovane atleta aveva rivolto un invito attraverso un video pubblicato sui canali social della società.

Un messaggio semplice e nella lingua di origine, indirizzato a famiglie, bambini e amici: ritrovarsi in palestra, sostenere la squadra e condividere una serata. Quell’invito ha trovato una risposta concreta, aggiungendo alla soddisfazione sportiva il valore di una presenza e di un legame.

Basket College Novara è da sempre vicino alla comunità ucraina e porta avanti, insieme a essa, iniziative di solidarietà. La serata del Sartorio si è inserita in questo percorso, senza la pretesa di attribuire a una partita ciò che una partita non può fare.

Il basket non ferma una guerra. Una vittoria non cancella il dolore, le preoccupazioni per le persone care o le ferite che un conflitto lascia nelle famiglie. Ma lo sport può contrastare un’altra sofferenza: quella di sentirsi soli, distanti dalla vita della comunità nella quale si abita.

La presenza della comunità ucraina sugli spalti ha dato concretezza a questa convinzione. Non una vicinanza affidata soltanto alle parole, ma un appuntamento vissuto nello stesso luogo, attorno alla stessa passione. Anche il consueto ingresso gratuito ha contribuito a rendere l’invito accessibile, senza costo del biglietto.

Daniel è uno dei giovani Collegiali protagonisti di “Road to the Future”. In questa occasione ha interpretato il progetto in due modi: mettendosi a disposizione della squadra nei minuti giocati e utilizzando la propria voce per invitare altre persone a sentirsi parte della serata.

È un passaggio importante. Dare fiducia ai giovani non significa soltanto concedere loro spazio nelle rotazioni dalla panchina. Significa riconoscerne la capacità di assumere responsabilità, creare legami e contribuire alla vita della società sportiva.

Il College vuole accompagnare questa crescita: formare giocatori, certamente, ma anche offrire un ambiente nel quale imparare il rispetto, la collaborazione e l’attenzione verso gli altri. Una maglia diventa davvero un segno di appartenenza quando permette a ciascuno di portare nella squadra anche la propria storia.

La vittoria contro Area Pro ha premiato il gruppo sul piano agonistico. L’iniziativa di Daniel ha ricordato quanto quel gruppo possa essere importante anche fuori dal campo.

Naturalmente Basket College Novara non pretende di sostituirsi alle istituzioni o alle organizzazioni umanitarie. Sceglie però di assumersi la propria parte di responsabilità: tenere aperte le relazioni, offrire opportunità ai giovani e fare della palestra un luogo nel quale le differenze possano incontrarsi senza diventare distanze.

La società ringrazia Daniel per il suo invito, i rappresentanti della comunità ucraina per la presenza e tutti coloro che hanno accompagnato la squadra in questa serata.

Il 77-74 resta una bella vittoria del College. Attorno a quel risultato, il Sartorio ha ospitato qualcosa da custodire con altrettanto orgoglio: una pagina di sport, solidarietà e partecipazione.