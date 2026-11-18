Continuano le soddisfazioni in campo per la grande famiglia del Club76.

Le ragazze di coach Negro, in Serie A1, hanno vinto 3-0 contro CBF Balducci Macerata (25-21, 25-13, 25-10), iniziando a blindare il terzo posto in classifica parziale.

In Serie B1 L’Alba Volley vince al tie-break, 3-2 contro Vero Volley Monza. Match al cardiopalma che ha visto le “clubbine” rimontare due set a zero e vincere, dopo oltre due ore e un quarto di gioco, per 3-2. La quarta vittoria su cinque partite giocate, da esordienti in categoria.

In Serie B2 MTS Ser Santena inciampa 1-3 contro Briko' Volley Cigliano (15-25, 13-25, 25-23, 15-25). Nulla da fare per la MTS, che nelle quinta giornata di Campionato cede tra le mura amiche del PalaSer contro un'ottima e cinica Cigliano.

Rasero Teloni Club76 Playasti in Serie D vince 0-3 nel derby contro Club76 L'Alba Volley (23-25, 18-25, 19-25). Bella e convincente prestazione di squadra, con una buona continuità rispetto alle gare precedenti, che ha permesso alle astigiane di non concedere troppo e di portare a casa l'intera posta in palio, in un campo complesso.

Bene anche la Serie D rappresentata da GS Pino Volley, che la spunta al tie-break, 3-2 su Venaria Volley (28-26, 24-26, 21-25, 25-20, 15-12). Quarta vittoria consecutiva per le ragazze di coach Mantisi, che in una partita dalle mille emozioni portano a casa due punti importanti.

Bene il Club76 L'Alba Volley che, in U19, chiude 0-3 contro BCC Surrauto Cervere. Si chiude il girone di andata a punteggio pieno.

In U17 il Club76 GS Pino Gold Fenice si impone 1-3 contro 4Volley Teknoservice (18-25, 23-25, 25-23, 25-27). Grande prova di carattere per le ragazze di coach Gioeni, che giocano una partita quasi perfetta. Tre punti meritati per una partita avvincente.

In U15 il Club76 GS Pino Gold Toro vince 3-1 su BC union volley (25-14, 22-25, 25-17, 25-20). Vittoria convincente a Ivrea per la Under15 Toro, che batte con un perentorio 3-1 le padroni di casa del BC Union Volley. Dopo la partita balbettante della settimana scorsa, le ragazze di coach Ollino vincono con merito la prima partita del girone di ritorno. Risultato mai in discussione, condito da una buona prestazione di tutte le ragazze sia in battuta che in attacco. Unica macchia aver concesso il secondo set per qualche errore di troppo in attacco e ricezione.

In U14, infine, Club76 MTS Ser Santena batte Isil Volley Almese 3-1 (22-25, 25-18, 25-13, 25-20). Nonostante la vittoria da tre punti, le ragazze del Club76 faticano a esprimere il loro gioco, commettendo comunque troppi errori.