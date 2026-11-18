In occasione del Black Friday, Reale Mutua Basket Torino lancia una promozione speciale dedicata agli studenti universitari in occasione delle prossime tre partite casalinghe di Serie A2 al Palazzetto dello Sport "Gianni Asti" (ex PalaRuffini). Per le sfide contro Rimini, Caserta e Livorno, gli studenti potranno assistere agli incontri acquistando un biglietto al prezzo speciale di soli 5 euro, nei settori Distinti Blu e nelle curve (Curva Blu e Curva Gialla).