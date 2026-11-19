Il campionato dell’ Acqua Sant’Anna Cuneo riparte dal proprio pubblico e da una sfida importante. Domani , venerdì 20 novembre, alle ore 20.45 , i biancoblù scenderanno in campo al palasport di San Rocco Castagnaretta per affrontare la Rana Verona nell’anticipo della sesta giornata di regular season di SuperLega, con diretta televisiva su Rai Sport e streaming su VBTV. Una partita che mette in palio punti preziosi per entrambe le formazioni. Dopo cinque giornate, Cuneo occupa l’undicesima posizione con 3 punti, mentre Verona è nona a quota 5. La squadra piemontese è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, ma ha già dimostrato di poter competere con avversari di alto livello, raccogliendo tre punti attraverso altrettanti incontri conclusi al tie-break. La sfida di venerdì rappresenta una nuova opportunità per provare a muovere la classifica e dare concretezza al lavoro svolto. I precedenti tra le due società sono due, entrambi terminati con il successo per 3-0 della formazione veneta, una volta a Cuneo e una a Verona.

A presentare la sfida è il coach biancoblù Matteo Battocchio, che invita a non lasciarsi condizionare dalla classifica e dal percorso iniziale degli avversari. La Rana Verona, infatti, sta attraversando una fase di crescita e i risultati delle ultime giornate raccontano di una formazione competitiva, capace di mettere in difficoltà anche avversari di alto livello.

«Arriva una squadra che è in crescita in campionato. Al netto delle difficoltà in Supercoppa, ha disputato prestazioni molto combattute nelle sconfitte in trasferta a Modena e Piacenza, e ha conquistato vittorie contro Milano e Monza, quest'ultima fuori casa. Non dobbiamo farci trarre in inganno dalla classifica: in cinque partite ha già affrontato due delle tre attuali capoliste», sottolinea Battocchio.

Il tecnico cuneese preferisce quindi concentrarsi sulle caratteristiche tecniche della formazione veneta, piuttosto che sulle assenze o sui risultati fin qui ottenuti. In particolare, attenzione al servizio e alle importanti altezze in attacco della Rana.

«È una squadra che chiede molto al servizio e quando entra in battuta può fare davvero male all'avversario. Ha delle altezze in attacco molto importanti. Sarà una gara molto complessa, perché il confronto tra la loro battuta e la nostra ricezione sarà uno dei temi fondamentali della serata».

Battocchio guarda anche all'atteggiamento con cui la sua squadra dovrà affrontare la partita e, più in generale, il prosieguo del campionato. L'obiettivo è continuare a costruire opportunità attraverso il gioco, cercando di sfruttare ogni occasione per conquistare punti preziosi e muovere la classifica.

«Dobbiamo essere bravi a stare dentro la partita e a vivere i diversi momenti che si alternano, quelli positivi e quelli negativi. Il nostro obiettivo deve continuare a essere quello di crearci opportunità durante il gioco. È il mantra che seguiamo dall'inizio della stagione: costruire occasioni, cercare di metterci nelle condizioni di fare punti e poi vedere come va. Dobbiamo continuare su questa strada, con la consapevolezza che ogni partita può offrirci delle possibilità da sfruttare».

Dall'altra parte della rete, anche il tecnico della Rana Verona, Fabio Soli, si aspetta una partita particolarmente impegnativa. Il palasport cuneese, anche alla luce delle esperienze della scorsa stagione, rappresenta un ambiente difficile nel quale giocare.

«È una partita che, anche memore di quello che stiamo vivendo e di quanto accaduto lo scorso anno, sarà complicata. Andremo a giocare in un campo molto caldo. Affrontiamo un avversario che, come noi, ha fame di punti e avremo bisogno di presentarci con il meglio di noi stessi, con la convinzione di poter fare bene».

Per Soli, la chiave sarà trasformare le intenzioni in una prestazione concreta: «Dobbiamo trasformare questa convinzione da parole a fatti, attraverso tanta buona pallavolo. È quello di cui abbiamo bisogno e ciò che ci siamo detti di voler mettere in campo. Sono curioso di vedere la squadra all'opera nella partita contro Cuneo, venerdì».

I numeri delle prime cinque giornate raccontano una sfida equilibrata, con caratteristiche differenti per le due squadre. La ricezione è uno dei fondamentali nei quali Cuneo ha mostrato maggiore solidità: con 75 ricezioni perfette, secondo miglior dato del campionato alle spalle di Perugia, i piemontesi precedono nettamente Verona, ferma a 49. Anche rapportando i numeri ai set disputati, il vantaggio biancoblù rimane significativo: 3,41 ricezioni perfette per set contro 2,58, con una percentuale del 18,3% rispetto al 14,3% degli avversari. In attacco, Cuneo ha messo a terra complessivamente 242 palloni, contro i 217 della formazione veneta. Verona presenta però una maggiore efficienza, con il 46,8% di attacchi vincenti rispetto al 43% dei biancoblù. Tra i protagonisti più attesi spicca il confronto tra gli opposti Nathan Feral e Paul Buchegger. Il giocatore cuneese ha realizzato finora 103 punti in 22 set, con una media di 4,68 punti per set e 12 ace all’attivo; l'opposto veronese ha invece firmato 66 punti in 18 set, con una media di 3,67. Buchegger presenta un rendimento superiore a muro, con 0,44 punti per set contro gli 0,32 di Feral. Interessante anche il confronto tra gli schiacciatori Keita e Poriya, quasi appaiati nel totale dei punti realizzati: 67 per il veronese e 68 per il cuneese. Keita vanta una media realizzativa superiore per set, mentre Poriya si distingue per una maggiore efficacia in ricezione, con il 18,9% di ricezioni perfette contro il 9% dell'avversario. A muro le due squadre hanno prodotto numeri vicini: 42 punti per Cuneo, terzo miglior totale della SuperLega, e 40 per Verona. I veneti sono però avanti nella media per set, con 2,11 punti contro 1,91. Al servizio la Rana ha realizzato 26 ace, uno in più rispetto ai 25 dei biancoblù, ma Cuneo si è dimostrata più incisiva nella gestione del fondamentale, limitando gli errori al 19,8% delle battute effettuate contro il 26,1% degli avversari.

Al palasport anche un messaggio contro la violenza di genere