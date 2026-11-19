La stagione del sitting volley entra nel vivo e per le squadre femminile e maschile della Diasorin Fenera Chieri ’76 si preannunciano settimane piene zeppe di impegni. Le danze si aprono ufficialmente domenica, 22 novembre, con la partecipazione della formazione biancoblù alle finali del campionato Uisp misto. La manifestazione si terrà al Palasport di Parma.

Domenica 29 novembre la squadra femminile disputerà a Brembate la prima giornata del campionato italiano Fipav affrontando Parma e Brembate.

Sabato 5 e domenica 6 dicembre si rinnoverà al PalaFenera l’attesissimo appuntamento con la Diasorin Cup, torneo giunto all’edizione numero 11 che per il sesto anno sarà anche l’All Star Game della pallavolo paralimpica italiana. Ultimo ma non ultimo, domenica 20 dicembre sarà la squadra maschile a fare il suo debutto nel campionato italiano Fipav. La prima giornata si giocherà al PalaFenera contro Cuneo e Ad Astra Milano.