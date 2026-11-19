Sarà un sabato interamente dedicato alla pallavolo del Cuneo Volley alla Palestra PNRR, con tre formazioni in campo e un’unica grande giornata targata Lab Travel Group, sponsor del Match Day. Apre la giornata, alle 10.30, il Lab Travel Mercatò Cuneo Volley U14, impegnato contro il Mercatò Alba. Nel pomeriggio, alle 17.30, sarà il turno della Serie D, che affronterà il Chieri Volley. A chiudere la giornata, alle 20.30, sarà la Serie C, che scenderà in campo contro il WeHunt Valsangone Volley. Al termine di ogni partita verrà infatti premiato l’MVP della gara, con un riconoscimento dedicato al miglior protagonista dell’incontro. A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà la presenza di Mario Piccioni, speaker della prima squadra dell’Acqua Sant’Anna Cuneo Volley, che accompagnerà la giornata alla Palestra PNRR. L’accesso alle partite giovanili è completamente gratuito.