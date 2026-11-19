Una convenzione con l'Università di Torino apre le porte dei servizi di medicina dello sport a tutti i pugili tesserati alla Federazione Pugilistica Italiana Piemonte e Valle d’Aosta. E mentre la società guarda alla prevenzione, prosegue l'attività agonistica e si prepara un nuovo grande appuntamento sul ring.

La salute degli atleti e la tutela di chi pratica pugilato diventano una priorità condivisa. Con questo obiettivo la Asd Boxing De Rua ha siglato una convenzione con la SUISM – Struttura Universitaria Interdipartimentale per le Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Torino, attraverso il Centro di Medicina Preventiva e dello Sport.

Un accordo che rappresenta un risultato importante per la società torinese, ma che soprattutto guarda oltre i confini della propria associazione: i vantaggi della convenzione saranno infatti accessibili a tutti gli atleti regolarmente tesserati alla Federazione Pugilistica Italiana Piemonte e Valle d’Aosta, non soltanto agli iscritti alla Boxing De Rua.

Tra le prestazioni previste figurano visite medico-sportive, valutazioni funzionali, visite specialistiche e servizi fisioterapici. Un'opportunità concreta per promuovere la prevenzione, la tutela della salute e una pratica sportiva sempre più consapevole.

«Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo accordo con una realtà prestigiosa come il SUISM. È un investimento sui nostri atleti, ma abbiamo voluto che diventasse un'opportunità per tutto il movimento pugilistico. La convenzione è infatti aperta a tutti gli atleti tesserati alla Federazione Pugilistica Italiana, perché crediamo che la salute e la prevenzione debbano essere un patrimonio condiviso. È un ulteriore passo avanti nella crescita di Boxing De Rua e nel nostro impegno per uno sport attento prima di tutto alle persone», dichiara Stefano Abatangelo.

BOXING DE RUA PROTAGONISTA ANCHE SUL RING

Prosegue intanto l'attività agonistica della società. Da venerdì 20 a domenica 22 novembre si svolgeranno a Montecatini Terme i Campionati interregionali, che domenica arriveranno alle finali. Tra gli atleti in gara ci sarà anche Sara Deleonardis, in rappresentanza della Boxing De Rua. I vincitori accederanno alla fase nazionale degli assoluti, in programma a Cuneo dal 10 al 13 dicembre.

IL 5 DICEMBRE TORNA L'APPUNTAMENTO CON LA GRANDE BOXE

Non si ferma neppure l'attività organizzativa dell'associazione, che il prossimo 5 dicembre proporrà una nuova manifestazione pugilistica dal titolo «The Final Round – L'ultimo round», presso la Bocciofila Rossini.

In programma 15 incontri di boxe olimpica, con una sfida particolarmente attesa: quella che vedrà protagonista un atleta della Boxing De Rua contro il campione italiano U15.

La serata ospiterà più incontri interregionali che metterà a confronto pugili provenienti da Liguria, Lombardia, Toscana e Piemonte.