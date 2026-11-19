Volley Parella Torino, il settore maschile cresce e convince
Vittorie, sfide combattute e progressi in tutti i campionati regionali e territoriali: il settore maschile conferma la crescita del progetto giovanile della società torinese
Un altro fine settimana di pallavolo per il settore maschile del VOLLEY PARELLA TORINO, con tante formazioni impegnate nei rispettivi campionati regionali e territoriali. Un turno che ha regalato vittorie importanti, partite combattute e, soprattutto, ulteriori segnali di crescita per un progetto giovanile che sta prendendo sempre più forma.
Tra i risultati più significativi spicca la bella vittoria per 3-2 della nostra Serie D Maschile, capace di conquistare un successo combattuto contro DGT.Info SPB, dimostrando carattere e determinazione nei momenti decisivi della gara.
Ottime notizie anche dai gruppi giovanili: l'Under 14 VPT2013 conquista una preziosa vittoria per 3-1 in trasferta sul campo del Basso Canavese, mentre l'Under 15 Parella 2012 si impone con un netto 3-0 contro Nord-Lock Val Chisone. Convincente anche la prestazione dell'Under 17 VPT Rossa, che supera Pallavolo Torino Nera con un altro 3-0.
Vittoria anche l’Under 17 VPT Blu in trasferta contro Bzz Piossasco – per rilanciarsi in vista delle utlime partite del girone, per l’Under 15 VPT 2013 e per l’Under 19 VPT che centra la 6 vittoria consecutiva in altrettante partite!
Non sono mancati gli impegni difficili per la Serie CM e la Prima divisione: nonostante i risultati negativi, entrambe le squadre hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con avversari di valore, accumulando esperienza e occasioni preziose per continuare il proprio percorso.
Ed è proprio questo l'aspetto che vogliamo sottolineare: la crescita!
Dall'inizio della stagione stiamo assistendo a un'evoluzione positiva di tutti i nostri gruppi, non soltanto sotto il profilo tecnico e tattico, ma anche nella capacità di affrontare le difficoltà, lavorare insieme e interpretare con sempre maggiore consapevolezza le diverse situazioni di gioco.
Il progetto maschile del VOLLEY PARELLA TORINO prosegue con un obiettivo chiaro: costruire un percorso di crescita condiviso, nel quale ogni atleta possa migliorare, ogni squadra possa trovare la propria identità e ogni gruppo possa contribuire allo sviluppo dell'intero settore.
I risultati del weekend sono soltanto una tappa di questo percorso. Le vittorie fanno morale, le sconfitte insegnano e il lavoro quotidiano in palestra continua a rappresentare la base di tutto.
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