Un altro fine settimana di pallavolo per il settore maschile del VOLLEY PARELLA TORINO, con tante formazioni impegnate nei rispettivi campionati regionali e territoriali. Un turno che ha regalato vittorie importanti, partite combattute e, soprattutto, ulteriori segnali di crescita per un progetto giovanile che sta prendendo sempre più forma.

Tra i risultati più significativi spicca la bella vittoria per 3-2 della nostra Serie D Maschile, capace di conquistare un successo combattuto contro DGT.Info SPB, dimostrando carattere e determinazione nei momenti decisivi della gara.

Ottime notizie anche dai gruppi giovanili: l'Under 14 VPT2013 conquista una preziosa vittoria per 3-1 in trasferta sul campo del Basso Canavese, mentre l'Under 15 Parella 2012 si impone con un netto 3-0 contro Nord-Lock Val Chisone. Convincente anche la prestazione dell'Under 17 VPT Rossa, che supera Pallavolo Torino Nera con un altro 3-0.

Vittoria anche l’Under 17 VPT Blu in trasferta contro Bzz Piossasco – per rilanciarsi in vista delle utlime partite del girone, per l’Under 15 VPT 2013 e per l’Under 19 VPT che centra la 6 vittoria consecutiva in altrettante partite!

Non sono mancati gli impegni difficili per la Serie CM e la Prima divisione: nonostante i risultati negativi, entrambe le squadre hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con avversari di valore, accumulando esperienza e occasioni preziose per continuare il proprio percorso.

Ed è proprio questo l'aspetto che vogliamo sottolineare: la crescita!

Dall'inizio della stagione stiamo assistendo a un'evoluzione positiva di tutti i nostri gruppi, non soltanto sotto il profilo tecnico e tattico, ma anche nella capacità di affrontare le difficoltà, lavorare insieme e interpretare con sempre maggiore consapevolezza le diverse situazioni di gioco.

Il progetto maschile del VOLLEY PARELLA TORINO prosegue con un obiettivo chiaro: costruire un percorso di crescita condiviso, nel quale ogni atleta possa migliorare, ogni squadra possa trovare la propria identità e ogni gruppo possa contribuire allo sviluppo dell'intero settore.

I risultati del weekend sono soltanto una tappa di questo percorso. Le vittorie fanno morale, le sconfitte insegnano e il lavoro quotidiano in palestra continua a rappresentare la base di tutto.