Derthona, accolto il ricorso: Gorham sarà in campo contro Milano
La squalifica di Gorham viene commutata in ammenda pecuniaria: l'americano sarà regolarmente in campo contro l'Olimpia Milano
Derthona Basket comunica che la Corte Sportiva di Appello ha accolto il reclamo presentato dal Club contro la squalifica inflitta al proprio atleta Justin Gorham.
La squalifica è stata ridotta da due giornate a una, commutata in ammenda pecuniaria. L’ala grande americana era stata sanzionata dal Giudice Sportivo dopo la partita dello scorso 15 novembre in casa dell’Acqua S.Bernardo Cantù, valida per l’ottava giornata del campionato di LBA Serie A SisalClub.
Gorham sarà dunque regolarmente a disposizione nella prossima gara di campionato con l’Armani Olimpia Milano.
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