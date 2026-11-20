Serie A1 - Red Devils ed Evolution, il duello si riaccende In Serie A1 i Red Devils restano a punteggio pieno e raggiungono gli Evolution in vetta, mentre i Sotomayor interrompono la serie positiva dei Lab To Hit. Arrivano anche le prime vittorie per Trefferspan e Sunknights. I Red Devils conquistano il terzo successo consecutivo, superando il Piccolo Club per 81-60. Nonostante gli avversari siano rimasti avanti per buona parte dell'incontro, i campioni d'Italia cambiano passo nella fase finale, completando la rimonta e prendendo il largo. Decisivo il contributo di Belcastro, Simini e Garrone. I Red salgono così a 9 punti, agganciando gli Evolution e superandoli per una sola lunghezza nella differenza punti: +54 contro +53.

Colpo importante dei Sotomayor, che fermano i Lab To Hit imponendosi per 89-84 al termine di una sfida caratterizzata da continui sorpassi. Dopo una partenza favorevole ai Soto, i Lab recuperano terreno e riescono a portarsi avanti nel finale, prima di subire la reazione decisiva degli avversari. Coletta (26 punti) e Rovai (24) trascinano i Sotomayor, mentre ai Lab non bastano i 33 punti di Pistidda e i 28 di Cardinali. Per i campioni della scorsa stagione regolare arriva così la prima sconfitta dopo due successi consecutivi.

I Lab To Hit avevano però aperto il doppio impegno con una netta affermazione sui Sunknights per 110-80. Dopo una prima parte equilibrata, i Lab prendono progressivamente il controllo della gara, aumentando il vantaggio fino ai trenta punti conclusivi. Protagonista Cardinali con 30 punti, mentre per i Sunknights il miglior realizzatore è Casali con 22.

Prima storica vittoria nella massima categoria per i Trefferspan, che superano i Flamurtari per 75-72 al termine di un incontro combattuto fino agli ultimi istanti. Dopo due sconfitte, i neopromossi conquistano i primi tre punti grazie soprattutto a Marchitelli, autore di 34 punti. Dall'altra parte Evangelista realizza 36 punti, con 12 triple, ma la sua prestazione non basta ai Flamurtari, rimasti l'unica formazione ancora senza vittorie.

Si sbloccano anche i Sunknights, vittoriosi per 80-66 contro Genova. L'incontro è condizionato dall'infortunio di Ravera, che costringe i liguri a disputare gli ultimi due tempi con soli quattro giocatori. I Sunknights sfruttano la superiorità numerica e trovano l'allungo decisivo nel finale, trascinati anche dai 28 punti di Guzzafame. Genova aveva però conquistato in precedenza un successo contro i Pazzeschi, superati per 85-73. Dopo una prima parte equilibrata, i liguri prendono il largo nella seconda metà dell'incontro grazie soprattutto a Fagherazzi, autore di 32 punti, e Ravera, che ne realizza 19.

Come evidenziato da Hitball News&More, la classifica vede Red Devils ed Evolution appaiati a 9 punti, seguiti da Genova, Sotomayor e Lab To Hit a quota 6. Il calendario propone sette incontri nelle prossime due settimane, ma l'appuntamento più atteso è quello del 29 novembre, quando Evolution e Red Devils torneranno ad affrontarsi per la prima volta in una gara ufficiale dalla finale playoff della scorsa stagione. Un confronto tra due formazioni ancora imbattute, separate da un solo punto nella differenza punti complessiva, che offrirà indicazioni importanti sulla corsa al vertice.

Serie A2 - Black Knights senza rivali, i Gadan sorprendono gli Sheet

In Serie A2 i Black Knights proseguono la propria corsa a punteggio pieno, mentre i Gadan conquistano un successo di prestigio contro gli Sheet. Esordio vincente anche per gli Iron Lion Tyson, protagonisti di una rimonta decisa negli ultimi istanti.

I Bioghettyson superano lo Sporting Team Next Gen per 63-49, conquistando tre punti importanti nella corsa alla salvezza. Dopo una partita equilibrata, la formazione in maglia giamaicana prende il largo nell'ultima frazione, trascinata dai 24 punti di Travaglini e dai 16 di Borca. Agli Sporting non bastano i 24 punti di Pajno. Due giorni dopo i Black Knights si impongono sui Gadan per 87-62. I rossoneri aumentano progressivamente il vantaggio, guidati da Basso (23 punti), Varetto e Bragagnolo (17 a testa). Per la formazione di Zanetti il miglior realizzatore è Spina con 16 punti.

Una settimana più tardi arriva una delle sorprese di questo avvio di stagione: i Gadan battono gli Sheet per 83-76, fermando una delle formazioni considerate tra le principali candidate alla promozione. Dopo una prima parte equilibrata, i Gadan cambiano passo nella ripresa, trascinati dai 30 punti di Zanetti e dai 20 di Vecchiattini. Agli Sheet non bastano i 20 punti di Salusso, i 17 di Ingrassia e i 16 a testa di Pangallo e Leonardi.

Esordio stagionale vincente per gli Iron Lion Tyson, che superano gli Skoppiati per 72-71 al termine di una sfida decisa sul filo di lana. Sotto dopo il primo tempo, gli Iron Lion completano la rimonta nell'ultima frazione, nonostante quattro autohit concessi agli avversari. Bruno chiude con 24 punti e Amideo con 16, mentre per gli Skoppiati il miglior realizzatore è Marsico con 18.

Nella stessa serata gli Hocheti Pokety superano lo Sporting Team Next Gen per 81-77, ribaltando l'incontro nella seconda metà di gara. Pivato (23 punti), De Meo (21) e Santangelo (16) guidano la rimonta. Dall'altra parte si distinguono Pajno (22), Serratore (20) e Maselli (17), ma gli Sporting restano ancora senza vittorie dopo cinque incontri. Gli Hocheti salgono così al secondo posto con 7 punti.

Il 18 novembre arriva un'altra dimostrazione di forza dei Black Knights, che travolgono i Pellegrini Venaria per 123-83. I rossoneri prendono definitivamente il largo nell'ultima frazione, trascinati dai 33 punti di Varetto, dai 27 di Basso, dai 23 di Bragagnolo e dai 16 di Civitarese. Ai venariesi non bastano i 26 punti di Barone, i 21 di Casalegno e i 16 di Sisci. Quattro vittorie in altrettante partite e 12 punti in classifica: i Black Knights confermano così il proprio primato.

L'attenzione si sposta ora al 25 novembre, quando la capolista affronterà gli All Blacks nel derby tra le formazioni guidate da D'Oria. Un appuntamento particolarmente atteso che, come sottolinea Hitball News&More, metterà alla prova la solidità dei Black Knights contro un'altra delle squadre più accreditate della categoria.