Torino arriva alla sfida dopo aver ritrovato il successo a Ruvo di Puglia, al termine di una partita sofferta e decisa soltanto nei possessi conclusivi. Una vittoria non brillante ma comunque importante per interrompere la serie di due sconfitte consecutive e portare il bilancio stagionale a sei successi e tre battute d'arresto. La Reale Mutua si prepara ora a un test di alto livello contro Rimini, formazione che occupa le zone alte della classifica con un record di 7-3, una vittoria in più rispetto ai gialloblù (ma anche una partita disputata in più, con Torino che recupererà martedì contro Caserta la partita della 5ª giornata).

Coach Paolo Moretti presenta così la sfida: «Con la partita contro Rimini iniziamo un mini-ciclo di tre gare casalinghe. Ci siamo preparati durante la settimana per contrastare il talento diffuso dei nostri avversari. Affrontiamo una squadra molto profonda, senza punti deboli dal punto di vista tecnico, che mette in campo grande fisicità e atletismo. Da parte nostra sarà necessario disputare una partita molto solida per tutti i quaranta minuti, cercando di limitare al massimo quei momenti di calo che, contro squadre di questo livello, possono risultare decisivi».

GLI AVVERSARI | DOLE BASKET RIMINI

La Dole Basket Rimini, guidata per un'altra stagione da coach Sandro Dell'Agnello, si conferma tra le formazioni di prima fascia del campionato di Serie A2. Con un bilancio di sette vittorie e tre sconfitte, la squadra romagnola può contare su un organico profondo e ricco di talento, capace di combinare qualità tecnica, esperienza e grande presenza fisica. Per la trasferta di Torino, Rimini dovrà fare a meno di Davide Denegri, assenza importante nelle rotazioni biancorosse, ma il roster a disposizione di Dell'Agnello mantiene numerose soluzioni offensive. Tra i principali riferimenti figura Pierpaolo Marini, da diverse stagioni uno degli attaccanti più pericolosi della categoria, affiancato dall'esperienza e dal killer instinct di Giovanni Tomassini, protagonista dell'ultimo confronto al Pala Gianni Asti della scorsa stagione con la tripla vincente che gelò il pubblico di casa. Il duo straniero è composto dalla guardia americana Cody Demps, giocatore versatile al servizio del gruppo, e l’esperto lungo Deshawn Stephens, capace di garantire grande presenza fisica vicino al canestro. Particolarmente attrezzato anche il reparto lunghi italiano, con Alessandro Simioni, Mattia Udom e Giacomo Leardini, giocatori che offrono un'importante combinazione di fisicità, solidità sotto i tabelloni e capacità di aprire il campo attraverso il tiro dalla distanza. Saverio Bartoli è un giocatore che porta duttilità e taglia fisica importante tra gli esterni. Nelle rotazioni trova spazio anche il giovane Matteo Lenci, classe 2007 cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna, che ha già dimostrato di poter garantire minuti di qualità a questo livello.

INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili online su Vivaticket oppure presso la biglietteria del Pala Gianni Asti sabato a partire dalle ore 18.30.

In occasione delle tre gare casalinghe consecutive contro Rimini, Caserta e Livorno, Basket Torino ha lanciato una serie di promozioni speciali per il Black Friday, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più tifosi e rendere accessibili gli appuntamenti del Pala Gianni Asti:

Pacchetto tre partite al prezzo di due: acquistando il pacchetto promozionale sarà possibile assistere a tutte e tre le prossime sfide casalinghe pagando al prezzo di due.

Promo Università: gli studenti universitari possono acquistare un biglietto al prezzo speciale di 5 euro nei settori Distinti Blu e Curve. Per usufruire della tariffa sarà obbligatorio esibire un badge universitario valido (anche in formato digitale) all'ingresso del palazzetto. In assenza del badge, non sarà consentito l'accesso con il biglietto a tariffa universitaria.

DIRETTA STREAMING

La sfida tra Reale Mutua Torino e Dole Basket Rimini, in programma sabato 21 novembre alle ore 20.30 al Pala Gianni Asti, sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.