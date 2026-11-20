Dopo la sconfitta per 14-18 contro il Sori, la Reale Mutua Torino '81 Iren cerca il riscatto in trasferta contro il Waterpolo Milano Metanopoli. I gialloblù sono scesi al quinto posto in classifica a quota 6 punti, mentre il Metanopoli, con la sconfitta per 18-13 contro il Camogli, è ancora fermo a 0 punti in classifica. Le parole del tecnico Ivan Vuksanovic presentano la sfida: «Dopo la partita persa in casa contro il Sori abbiamo analizzato gli errori e siamo pronti a ripartire forte da questa partita».