Reale Mutua Torino '81 Iren, voglia di riscatto: a Milano per tornare a vincere
Dopo il ko casalingo contro il Sori, i gialloblù di coach Vuksanovic cercano il pronto rilancio nella quarta giornata di Serie A2. Sabato alle 17.45 la sfida sul campo del Metanopoli, ancora fermo a zero punti, per difendere il quinto posto e restare nelle zone alte della classifica
Dopo la sconfitta per 14-18 contro il Sori, la Reale Mutua Torino '81 Iren cerca il riscatto in trasferta contro il Waterpolo Milano Metanopoli. I gialloblù sono scesi al quinto posto in classifica a quota 6 punti, mentre il Metanopoli, con la sconfitta per 18-13 contro il Camogli, è ancora fermo a 0 punti in classifica. Le parole del tecnico Ivan Vuksanovic presentano la sfida: «Dopo la partita persa in casa contro il Sori abbiamo analizzato gli errori e siamo pronti a ripartire forte da questa partita».
La partita si disputerà sabato 21 novembre alle ore 17:45 presso la piscina "R. Cozzi" di Milano. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube "Pallanuoto Metanopoli".
QUARTA GIORNATA DI SERIE A2M
AGN Energia Bogliasco 1951 - Vela Nuoto Ancona
Futurenergy R.N. Sori - Borgosesia R.N. Arenzano
Mobilpesca Lavagna - CS Plebiscito Padova
Waterpolo Milano Metanopoli - Reale Mutua Torino '81 Iren
Piacenza Pallanuoto 2018 - R.N. Camogli
NC Monza - Florentia
LA CLASSIFICA
Futurenergy R.N. Sori 9, AGN Energia Bogliasco 1951 9, Piacenza Pallanuoto 2018 9, R.N. Camogli 9, Reale Mutua Torino '81 Iren 6, Mobilpesca Lavagna 4, Vela Nuoto Ancona 3, Borgosesia R.N. Arenzano 3, R.N. Florentia 1, NC Monza 0, CS Plebiscito Padova 0, Waterpolo Milano Metanopoli 0.
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