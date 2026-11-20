Sebastian Berescu, Nathan Pitzanti, Aleardo Margutti e Matteo Mirenzi (in quota Giuco) sono i quattro atleti del VII Rugby Torino convocati nella rappresentativa regionale piemontese Under 16 che, nel fine settimana del 21 e 22 novembre, prenderà parte al Torneo del Mediterraneo, in programma allo stadio Pino Valle di Imperia. La manifestazione riunirà quattro selezioni territoriali, due italiane e due francesi: Piemonte, Liguria, Corsica e Comité PACA. Un appuntamento che offrirà ai giovani partecipanti l'opportunità di confrontarsi con realtà rugbistiche differenti, in un contesto di carattere internazionale. Il programma si aprirà sabato 21 novembre, alle 15.30, con una sessione di allenamento congiunto tra le quattro rappresentative. Domenica 22, dalle 10 alle 12.30, spazio invece agli incontri del torneo. Per i ragazzi la convocazione rappresenta un significativo riconoscimento del percorso sportivo intrapreso e un'ulteriore occasione di crescita tecnica e personale. Un'esperienza che assume particolare valore anche per il settore giovanile del VII Rugby Torino, impegnato nella formazione e nella valorizzazione dei propri atleti.