Sono otto i Fiöi convocati dal Comitato Regionale FIPAV Piemonte per il Regional Day maschile 2026, in programma lunedì 23 novembre al Centro Sportivo Lingotto di Torino. Tra i convocati figurano Lorenzo Bergese ed Edoardo Ocleppo, entrambi classe 2012, insieme ai sei atleti classe 2013 Leonardo Badaloni, Nicola Baudena, Tancredi Bovolo, Mario Diano, Giacomo Porello e Filippo Valente.

I ragazzi saranno impegnati in due diverse sedute di allenamento: i 2012 dalle ore 10 alle ore 12, mentre i 2013 dalle ore 12 alle ore 14. Gli allenamenti saranno condotti dallo Staff di Qualificazione Nazionale, in un’importante giornata dedicata alla selezione e alla crescita dei giovani talenti piemontesi.

Una bella soddisfazione per il settore giovanile del Cuneo Volley, che vede così alcuni dei suoi giovani atleti chiamati a confrontarsi con i migliori prospetti del Piemonte.