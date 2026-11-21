Una vittoria che vale tre punti, ma soprattutto una bella iniezione di fiducia e morale. L’ Acqua Sant’Anna Cuneo firma l’impresa nell’anticipo della sesta giornata di regular season, superando la forte Rana Verona per 3-1 (23-25, 25-21, 25-21, 27-25) e conquistando, davanti agli oltre 2.500 spettatori del Palasport di San Rocco Castagnaretta, la prima vittoria stagionale. Un successo pesante, arrivato al termine di una partita combattuta, nella quale i biancoblù di coach Matteo Battocchio hanno saputo reagire a un avvio complicato, trovare le giuste contromisure e soprattutto dimostrare carattere nei momenti decisivi.

A prendersi la scena è stato senza dubbio Poriya, autentico trascinatore e meritatissimo MVP della serata con 27 punti personali, cinque dei quali messi a segno direttamente dalla linea dei nove metri. Ma accanto alla straordinaria prestazione dell'iraniano c'è anche un Nathan Feralparticolarmente incisivo: per l'opposto francese 45 attacchi e un eccellente 60% di positività. Numeri che raccontano la forza offensiva di una squadra capace di mettere in difficoltà anche una formazione attrezzata come Verona.

Dall'altra parte della rete, coach Fabio Soli sorprende in avvio con una scelta tattica particolare, schierando Keita nel ruolo di opposto e lasciando inizialmente in panchina Paul Buchegger. Una soluzione che mette in difficoltà Cuneo nel primo set, vinto dagli scaligeri, ma che non basta a fermare la crescita dei piemontesi. Sistemata la ricezione e ritrovata maggiore incisività in attacco, l'Acqua Sant'Anna cambia marcia, conquista i due parziali successivi e riesce a resistere anche al tentativo di rimonta veronese nel quarto set, chiudendo ai vantaggi sul 27-25. Nemmeno il successivo reinserimento di Buchegger riesce a cambiare l'inerzia di una partita ormai nelle mani dei padroni di casa, sospinti da un pubblico straordinario.

Una vittoria che Nathan Feral racconta con parole che restituiscono bene il valore del momento: «Sono contento di vincere contro una big, ma soprattutto sono contento di vincere. Sappiamo di poter battere tutti, anche se nelle ultime partite avevamo fatto un po' di fatica contro squadre sulla carta meno forti. Questa settimana siamo scesi in campo con un unico obiettivo: vincere, non semplicemente giocare bene. E ci siamo riusciti».

Grande soddisfazione anche nelle parole di coach Matteo Battocchio, che dedica il successo ai suoi ragazzi e a tutto lo staff: «Sono molto contento per i ragazzi, perché stanno lavorando molto bene. Il risultato non racconta necessariamente la qualità del lavoro e l'impegno che ci metti ogni giorno. Penso che meritassero una soddisfazione così». Il tecnico biancoblù allarga poi il riconoscimento a tutto il gruppo di lavoro: «Sono davvero molto contento per lo staff, che sta facendo un lavoro importante. Quando i risultati non arrivano, spesso ti chiedi che cosa stai sbagliando. Ma la cosa importante è come gioca la squadra: se la squadra gioca bene, significa che lo staff lavora bene. Se poi giochi bene e non riesci a vincere, quello diventa un problema mio».

IL MATCH

Coach Matteo Battocchio si affida al consueto sestetto iniziale: Argilagos in cabina di regia, con il francese Feral nel ruolo di opposto. Al centro spazio alla coppia formata da Mosca e Codarin, mentre in banda agiranno l’americano Champlin e l’iraniano Poriya. Il libero titolare sarà il giovane francese Loubeyre. Dall’altra parte della rete, il tecnico della Rana Verona, Fabio Soli, risponde schierando Motta Paes al palleggio, con Keita nel ruolo di opposto. Al centro il tandem composto da Veletski e Anzani, mentre in posto quattro ci sono Sani e l’austriaco Glatz. A completare il sestetto il libero, ed ex della sfida, Staforini.

La Rana Verona parte con il piede giusto e trova subito il primo break grazie al muro su Champlin (1-3). Keita, dalla seconda linea, firma poi il punto dell’1-4. Cuneo prova a reagire con il muro vincente di Mosca, che accorcia le distanze sul 3-4, ma gli scaligeri allungano nuovamente: prima l’ace di Glatz (3-6), poi un altro muro sulla pipe piemontese e l’errore in attacco di Champlin portano Verona sull’8-3, costringendo coach Battocchio a chiamare il primo time-out della partita. Al rientro in campo Cuneo prova a ricucire lo strappo, ancora con Mosca protagonista a muro (5-8), seguito dall’attacco vincente di Feral dalla seconda linea (6-8). I piemontesi crescono e tornano progressivamente in partita, fino ad arrivare a una sola lunghezza di distanza sull’11-12, grazie a un ace di Poriya. Il pareggio arriva a quota 14, complice un errore in attacco della formazione veronese. La Rana, però, non si lascia sorprendere e torna avanti di due punti (14-16) dopo un fallo fischiato a Mosca. Un primo tempo di Anzani, successivo a una potente battuta di Sani, permette agli ospiti di portarsi sul 19-16. Cuneo non molla e, trascinata da un ottimo servizio di Argilagos, ritrova il -1 sul 18-19, inducendo coach Soli a fermare il gioco con un time-out. Nel finale la formazione piemontese prova a restare agganciata al set, ma Verona gestisce il vantaggio e riesce a chiudere sul 25-23, conquistando il primo parziale. Cuneo paga soprattutto le difficoltà in ricezione, chiudendo il primo set con il 22% di positività contro il 50% fatto registrare dagli scaligeri. Verona si dimostra superiore anche in attacco, con un ottimo 64% di efficacia rispetto al 43% dei piemontesi. Tra le fila biancoblù spicca Feral, il più incisivo in fase offensiva con 7 punti realizzati su 9 attacchi, per un eccellente 78% di positività. Meglio Cuneo a muro, dove i piemontesi chiudono il parziale avanti 3-2.

Il secondo parziale si apre con qualche protesta da parte della formazione ospite, ma in campo regna inizialmente l’equilibrio. A spezzarlo è il muro di Veletski su Feral, che porta Verona avanti di due punti sul 5-3. Cuneo, però, non si lascia staccare e trova il pareggio a quota 6 proprio con un attacco vincente del francese. Coach Soli inserisce intanto il capitano Mozic al posto di Sani, ma è ancora Feral a salire in cattedra: un suo nuovo punto permette all’Acqua Sant’Anna di conquistare il primo vantaggio di due lunghezze del parziale sul 9-7. Verona resta in scia e ritrova la parità sul 16-16 grazie a un ace di Glatz. Un’invasione degli scaligeri, però, restituisce il break ai piemontesi (17-15), inducendo Soli a chiamare time-out. Cuneo prova ad allungare e trova punti pesanti con l’ace di Codarin (19-16) e il successivo muro vincente, che vale il 20-16. La Rana non si arrende e approfitta di un errore di Argilagos, che manda fuori un attacco di seconda intenzione, per recuperare una lunghezza. Verona torna poi a -1 (20-21) grazie a un'invasione fischiata a Poriya. Nel momento più delicato, però, Cuneo ritrova compattezza a muro e piazza un punto pesantissimo, costringendo coach Soli al secondo time-out sul 23-20. Il set ball porta la firma di Poriya (24-20), mentre a consegnare il parziale e la parità nel conto dei set è un errore al servizio di Glatz: 25-21 per l’Acqua Sant’Anna. Nel secondo set Cuneo cresce sensibilmente in ricezione, chiudendo il parziale con il 57% di positività contro il 50% di Verona. Più contenuti, invece, i numeri in attacco per entrambe le formazioni: 33% per i biancoblù e 31% per gli scaligeri. Perfetto equilibrio anche a muro, con due punti per parte, mentre al servizio entrambe le squadre mettono a referto un ace.

L’avvio del terzo parziale vede Verona provare subito a prendere il comando delle operazioni, con Keita che firma il primo break portando gli scaligeri sull’1-3. Cuneo, però, reagisce prontamente e, nel turno al servizio di Mosca, ritrova prima la parità a quota 6, grazie a un grande muro a uno di Poriya, e poi completa il sorpasso con un attacco vincente dello stesso iraniano per l’8-6. L’Acqua Sant’Anna alza il ritmo e mette in difficoltà la ricezione veronese. Poriya propizia il primo tempo vincente di Codarin, poi Feral trova un altro attacco vincente che costringe coach Soli a fermare il gioco sul 12-8 per i piemontesi. La Rana prova a rientrare nel set: un gran muro di Mozic su Champlin vale il 13-11, mentre un errore in attacco di Feral permette agli ospiti di avvicinarsi ulteriormente sul 15-14. Il francese, però, si riscatta immediatamente, mettendo a terra il pallone del 19-16. Cuneo continua a mantenere il controllo del parziale e allunga sul 20-16 grazie a un’invasione degli scaligeri. Verona non molla e recupera una lunghezza con Keita, per poi portarsi sul 22-21 con il muro di Anzani su Feral. È coach Battocchio a questo punto a chiamare time-out per interrompere la rimonta avversaria. Al rientro in campo i biancoblù ritrovano lucidità: un errore in attacco di Verona consegna a Cuneo il set point sul 24-21. A chiudere il parziale ci pensa un fallo dalla seconda linea degli ospiti, che permette all’Acqua Sant’Anna di imporsi ancora 25-21 e portarsi avanti due set a uno. Sul piano statistico, le due formazioni si equivalgono in ricezione, con il 53% di positività per Cuneo e il 55% di Verona. La differenza emerge soprattutto in attacco, dove i piemontesi fanno registrare un ottimo 56%, contro il 41% degli scaligeri. Ancora una volta Feral è il più prolifico tra i biancoblù, con 8 punti realizzati su 12 attacchi e un'efficacia del 67%. Meglio Cuneo anche a muro, con quattro punti vincenti contro i due degli avversari. Nessun ace, invece, per entrambe le formazioni.

L’Acqua Sant’Anna parte forte nel quarto parziale: un ace di Poriya e un attacco vincente di Feral valgono subito il 3-0. Verona, però, reagisce prontamente e trova la parità sul 3-3 grazie a Keita. Il set prosegue sul filo dell’equilibrio, con Cuneo che torna avanti di due lunghezze sull’8-6 grazie a un pregevole pallonetto di Poriya. Ancora Keita, però, ristabilisce la parità a quota 8. L’iraniano diventa il grande protagonista del parziale e, con due ace consecutivi, permette ai biancoblù di allungare sul 13-10. Poi arriva anche un suo attacco vincente per il 14-10, punteggio che induce coach Soli a chiamare time-out. Al rientro in campo Poriya non si ferma e firma un altro punto diretto al servizio, portando Cuneo sul 15-10. Verona prova a rimanere in partita e recupera una lunghezza grazie a un errore in attacco di Feral (17-14). La Rana non molla e, con Buchegger inserito al servizio, trova un altro break grazie al muro su Champlin (22-20). Lo stesso Buchegger mette poi a segno un ace che riporta gli scaligeri a una sola lunghezza (22-21). Il finale si fa incandescente: Verona trova il pareggio a quota 24 con un muro su Poriya e trascina il set ai vantaggi. Ma questa volta è Cuneo ad avere la meglio. I biancoblù mantengono i nervi saldi e chiudono sul 27-25, conquistando il quarto set e la vittoria della partita!

ACQUA SANT’ANNA CUNEO - RANA VERONA 3-1

Parziali (23-25, 25-21, 25-21, 27-25)

ACQUA SANT’ANNA CUNEO: Argilagos 4, Feral 27, Mosca 6, Codarin 7, Poriya 17, Champlin 5, Loubeyre (L1), Cosione, Strehlau. N.e. Cavaccini (L2), Volpe, Barberio, Giraudo. Allenatore: Matteo Battocchio, Aiuto allenatore: Mauro Rizzo, Aiuto Allenatore: Fabio Boris Genre.

RANA VERONA: Motta Paes 5, Keita 23, Sani 3, Glatz 8, Veletskyi 3, Anzani 9, Staforini (L1), Zingel 2, Scanferla, Vitelli, Mol, Mozic 2, Buchegger 8. N.e. Christenson. Allenatore: Fabio Soli, Aiuto Allenatore: Matteo De Cecco.

CUNEO: ricezione 42%, attacco 44%, muri 12, aces 7.

VERONA: ricezione 52%, attacco 46%, muri 8, aces 5.