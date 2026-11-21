Saranno i campioni d’Italia in carica dell’ Armani Olimpia Milano gli avversari di domani della Bertram Derthona Tortona nell’ultima gara di campionato prima della sosta per le Nazionali. Nell’anticipo delle ore 16 alla Nova Arena, la formazione bianconera ospiterà la terza forza del torneo per la nona giornata della LBA Serie A SisalClub . Si prevede il pubblico delle grandi occasioni nell’impianto tortonese. In base ai dati di vendita si sta viaggiando verso le oltre 4000 presenze. Per questo motivo il Club bianconero potenzierà il servizio di navette gratuite per raggiungere più comodamente la Cittadella dello Sport dal centro di Tortona, con tre navette in partenza dalle ore 14 fino alle ore 16 dal Movicentro adiacente la stazione ferroviaria. La gara sarà trasmessa in diretta su LBATV, Sky Sport Basket, Sky Sport Uno e Now.

Come arrivano le due squadre?

Le due vittorie di fila in campionato con l’ex capolista Treviso alla Nova Arena e all’overtime in casa di Cantù domenica scorsa (92-106) hanno scacciato i brutti pensieri riguardanti la classifica, dove la prima doppietta stagionale in Serie A ha portato la Bertram a raggiungere Trento all’undicesimo posto a quota 6 punti, a 2 di distanza da quell’ottava piazza che a fine andata assicurerà la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Una doppia gioia che la sconfitta casalinga di mercoledì in BKT EuroCup nello scontro diretto playoff con Riga Zelli (92-96) ha parzialmente attenuato proprio alla vigilia della sfida con una formazione di Eurolega.

Il coefficiente di difficoltà per i Leoni è ulteriormente aumentato per il recentissimo rendimento di Milano, rivitalizzata da un paio di settimane dal nuovo coach Luca Banchi. Dall’approdo del Ct della nazionale italiana, coadiuvato come assistente dall’ex tecnico tortonese Marco Ramondino, rimasto sulla panchina milanese dopo l’esonero di Peppe Poeta, l’Olimpia – dopo una prima sconfitta casalinga europea con lo Zalgiris Kaunas – ha vinto in campionato a Udine (70-83) e in questa settimana si è presa un doppio scalpo eccellente battendo nel doppio turno al Forum di Assago la Stella Rossa Belgrado (91-77) e, giovedì, il Fenerbahce Istanbul (78-70). Terza in classifica in Serie A con 12 punti insieme a Treviso, Milano ha oltretutto un piacevole ricordo della Nova Arena in avvio di questa stagione, la vittoria della Supercoppa Italiana di metà settembre battendo in semifinale la Virtus Bologna e in finale l’Umana Reyer Venezia.

I precedenti

Favorevole a Milano il conto tra le due squadre. I lombardi conducono 8-2 nelle sfide giocate soltanto a livello di regular season in Serie A. Significativi gli unici successi del Derthona perché ottenuti entrambi in trasferta al Forum, tra cui il 74-71 del 5 ottobre 2025 nel debutto assoluto sulla panchina dei Leoni di coach Mario Fioretti, riuscito a bagnare con un successo la sua prima volta da avversario di quell’Olimpia di cui è stato assistente allenatore per oltre un ventennio.

Tortona-Milano è stata per due volte anche Finale di Coppa Italia, entrambe vinte dai milanesi, la prima nella Final Eight 2022 di Pesaro nell’anno del debutto tortonese in Serie A, la seconda con l’85-77 all’Inalpi Arena di Torino nell’ultima edizione 2026.

La gara della Nova Arena significherà anche la prima volta da avversari tra Fioretti e Banchi, un binomio che a Milano ha portato la vittoria dello scudetto 2014 con l’attuale coach della Bertram nelle vesti di assistente del tecnico livornese. Oltre a Fioretti e al general manager Gianmaria Vacirca, diversi gli ex milanesi nel roster tortonese, Andrea Pecchia e Giordano Bortolani, entrambi cresciuti nel vivaio Olimpia, più Dante Maddox di proprietà di Milano e in prestito al Derthona. Oltre Ramondino, la Bertram ritroverà per l’ennesima volta da avversario Pippo Ricci, a Tortona in Serie A2 nella stagione 2016/17.

La preview di Andrea Vicenzutto

«Che Milano potesse salire di tono era un qualcosa che ci si poteva aspettare perché il roster non rispecchiava il difficile momento che stava vivendo, soprattutto in Eurolega», le prime parole dell’assistant coach Andrea Vicenzutto nel presentare la sfida. «Siamo consci che affronteremo una squadra che sta alzando il livello di intensità soprattutto difensivo, come hanno dimostrato le ultime gare in Eurolega. Pertanto, per noi sarà questo il primo obiettivo da raggiungere, in particolare nella prima metà della partita, ovvero pareggiare quella intensità e non commettere lo stesso errore fatto con Riga soprattutto nel primo quarto».

Sulla differenza di risultati tra campionato e coppa del Derthona nell’ultimo periodo, Vicenzutto sottolinea «Sono due competizioni diverse, ma noi cerchiamo di preparare partita dopo partita la nostra squadra a competere nel miglior modo possibile. Il focus non è tanto sulla competizione che si gioca di volta in volta ma sull’impattare i 40 minuti successivi nel modo corretto. Quindi, tornando all’incontro con Milano, siamo consapevoli delle qualità dell’avversarioma, soprattutto perché giochiamo in casa, l’obiettivo è quello di entrare in campo per provare a giocare alla pari con una delle migliori squadre del nostro campionato, a prescindere da quello che è successo in precedenza».

SPECIAL OLYMPICS Su iniziativa della LBA verrà celebrata la Special Olympics European Basketball Week: i capitani delle due squadre, Pecchia e Ricci, e la terna arbitrale indosseranno una t-shirt Special Olympics durante l’intera fase di riscaldamento. All’esterno dell’Arena, prima dell’inizio della gara ci sarà una challenge nazionale di tiri a canestro di Special Olympics Italia, un’attività pensata per coinvolgere e sensibilizzare il pubblico attraverso il gesto sportivo, trasformando ogni tiro in un’occasione per supportare il Team Italia nel suo viaggio verso i prossimi Giochi Mondiali estivi di Santiago del Cile 2027, con l’obiettivo di raggiungere gli 11.936 tiri a canestro, tanti quanti sono i km che separano l’Italia dal Cile.

CANAPE OLIMPICA Il Derthona Basket riserverà un’accoglienza speciale ad una giovane eccellenza sportiva del proprio territorio, Poko Silvia Canape, ragazza classe 2009 vincitrice lo scorso 9 novembre del primo oro italiano alle Olimpiadi Giovanili di Dakar nel salto in lungo. La ragazza è di Villaromagnano, paese vicinissimo a Tortona, si allena a Tortona e gareggia per il Derthona Atletica, una delle società della Polisportiva Derthona di cui fa parte anche il Derthona Basket. Nel pre-partita la giovane atleta sarà premiata dal capitano Andrea Pecchia con la consegna di una speciale canotta ufficiale della squadra.

NAVETTE Come già evidenziato, per la gara con Milano saranno potenziate le navette gratuite per i tifosi. Le partenze dal Movicentro scatteranno al solito due ore prima dell’inizio della partita, alle 14, con cadenza ogni sette minuti e ultima partenza fissata alle 16, e faranno una fermata a Piazza Allende (lato Corso Cavour) prima di raggiungere la Nova Arena. Per il ritorno a percorso inverso a fine gara, le navette partiranno dalla Cittadella dalle ore 18, con ultima partenza in programma alle 18:56.