Torna al successo in campionato l’ Autosped BCC Derthona , che supera l’ Alama San Martino di Lupari alla ripresa del campionato dopo la finestra di qualificazione a EuroBasket 2027 delle squadre Nazionali. Priva di Arado e Pysmennyk, in una gara contraddistinta dalla grande fisicità in campo, la formazione allenata da Cutugno conduce nel punteggio per la quasi totalità dei quaranta minuti, allungando a più riprese e chiudendo la partita nell’ultima frazione.

Avvio di gara contratto in attacco per il BCC, che rincorre le avversarie nei minuti iniziali: una fiammata di Wnorowska vale poi il sorpasso, e il canestro da fuori di Frustaci fissa il punteggio sul 13-10 al 10’. Nella seconda frazione, la squadra allenata da Cutugno sale di tono in difesa e, nella fase centrale del quarto, inizia a dilatare progressivamente il gap in proprio favore, sino al 31-20 dell’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi, l’Autosped alimenta il momento favorevole e aggiorna il massimo margine sino al 38-22 del 23’. Dopo il time-out chiesto da coach Piazza, arriva la reazione di San Martino, che con un contro break di 5-16 riduce il divario (43-38) al 30’. Nell’ultimo quarto il BCC chiude definitivamente la partita con giocate corali e canestri in contropiede che fissano il punteggio sul 68-51 conclusivo.

Le parole di Klaudia Wnorowska: «Siamo molto felici di avere vinto una partita difficile, che abbiamo preparato in pochi giorni avendo avuto diverse giocatrici impegnate nella finestra di qualificazione a Eurobasket. Nel secondo tempo siamo cresciute di tono e abbiamo dilatato il gap sino ai quasi venti punti finali».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Siamo partite con le marce basse, anche a causa dei pochi allenamenti di squadra svolti in settimana. Una volta rotto il ghiaccio abbiamo disputato un’ottima gara. Faccio i complimenti a tutte le giocatrici scese in campo, abbiamo fatto le cose che volevamo con disciplina e allungato il margine nei minuti conclusivi».

Autosped BCC - Alama San Martino di Lupari 68-51

Parziali (13-10, 31-20, 43-38)

BCC: Carosi ne, Sitku-Varga 4, Conte 11, Caloro 6, Leonardi 2, Fondren 9, Lokoka ne, Frustaci 5, Dixon 13, Zanetti 5, Wnorowska 13. All. Cutugno.

San Martino: Guarise 11, Moruzzi ne, Sjokvist 2, Pastrello 4, Dauda 4, Diagne 3, Herminjard 14, Keshi ne, Guyer 7, Georgieva 6. All. Piazza.