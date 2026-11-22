Il Bcc Derthona torna alla vittoria, piegata San Martino
Le ragazze di coach Cutugno ripartono con un successo convincente dopo la sosta per le Nazionali. Il tentativo di rimonta delle ospiti nel terzo quarto non scompone le Giraffe, che cambiano marcia nel finale e conquistano due punti preziosi
Torna al successo in campionato l’Autosped BCC Derthona, che supera l’Alama San Martino di Lupari alla ripresa del campionato dopo la finestra di qualificazione a EuroBasket 2027 delle squadre Nazionali. Priva di Arado e Pysmennyk, in una gara contraddistinta dalla grande fisicità in campo, la formazione allenata da Cutugno conduce nel punteggio per la quasi totalità dei quaranta minuti, allungando a più riprese e chiudendo la partita nell’ultima frazione.
Avvio di gara contratto in attacco per il BCC, che rincorre le avversarie nei minuti iniziali: una fiammata di Wnorowska vale poi il sorpasso, e il canestro da fuori di Frustaci fissa il punteggio sul 13-10 al 10’. Nella seconda frazione, la squadra allenata da Cutugno sale di tono in difesa e, nella fase centrale del quarto, inizia a dilatare progressivamente il gap in proprio favore, sino al 31-20 dell’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi, l’Autosped alimenta il momento favorevole e aggiorna il massimo margine sino al 38-22 del 23’. Dopo il time-out chiesto da coach Piazza, arriva la reazione di San Martino, che con un contro break di 5-16 riduce il divario (43-38) al 30’. Nell’ultimo quarto il BCC chiude definitivamente la partita con giocate corali e canestri in contropiede che fissano il punteggio sul 68-51 conclusivo.
Le parole di Klaudia Wnorowska: «Siamo molto felici di avere vinto una partita difficile, che abbiamo preparato in pochi giorni avendo avuto diverse giocatrici impegnate nella finestra di qualificazione a Eurobasket. Nel secondo tempo siamo cresciute di tono e abbiamo dilatato il gap sino ai quasi venti punti finali».
Il commento di coach Orazio Cutugno: «Siamo partite con le marce basse, anche a causa dei pochi allenamenti di squadra svolti in settimana. Una volta rotto il ghiaccio abbiamo disputato un’ottima gara. Faccio i complimenti a tutte le giocatrici scese in campo, abbiamo fatto le cose che volevamo con disciplina e allungato il margine nei minuti conclusivi».
Autosped BCC - Alama San Martino di Lupari 68-51
Parziali (13-10, 31-20, 43-38)
BCC: Carosi ne, Sitku-Varga 4, Conte 11, Caloro 6, Leonardi 2, Fondren 9, Lokoka ne, Frustaci 5, Dixon 13, Zanetti 5, Wnorowska 13. All. Cutugno.
San Martino: Guarise 11, Moruzzi ne, Sjokvist 2, Pastrello 4, Dauda 4, Diagne 3, Herminjard 14, Keshi ne, Guyer 7, Georgieva 6. All. Piazza.
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