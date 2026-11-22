Sabato 21 novembre, al PalaDuecento di Settimo Torinese, si è svolta la 2ª Prova e Finale Regionale del Campionato di Squadra Allieve Gold di ginnastica ritmica, appuntamento decisivo che ha incoronato le nuove Campionesse Regionali di ogni categoria. La Società Ginnastica Concordia di Chivasso ha brillato in pedana con due formazioni, portando a casa una splendida doppietta sul podio e staccando il pass per la fase nazionale. A regalare l'emozione più grande alla società chivassese è stata la squadra Gold 3 , protagonista di una gara di alto livello che le ha permesso di conquistare la medaglia d'oro nella prova odierna con un totale di 59,850 punti.

La rotazione si è aperta con il collettivo al corpo libero eseguito da Arianna Milanese, Diana Tuccini e Alice Di Stefano, premiato dalla giuria con un ottimo 20,350. A seguire, Tuccini e Di Stefano hanno affrontato l'esercizio in successione con palla e nastro ottenendo 17,850 punti. A chiudere in bellezza è stata Milanese nell'esercizio individuale al cerchio: una prova molto sicura e precisa che ha fatto registrare il miglior punteggio della gara Gold 3 con 21,650 punti.

La Concordia si laurea così Campionessa Regionale della categoria Allieve 3, conquistando l'accesso alla fase Nazionale in programma il prossimo dicembre. Grande soddisfazione anche per la formazione Gold 1, impegnata nello stesso programma tecnico in un girone estremamente competitivo. Le ginnaste della Concordia hanno chiuso la giornata sul terzo gradino del podio con un ottimo punteggio complessivo di 59,600, alle spalle di Eurogymnica Torino e Ritmica Piemonte. La gara delle chivassesi ha mostrato una grande regolarità su tutti e tre gli attrezzi, sfiorando in ogni rotazione la soglia dei venti punti. Nel collettivo al corpo libero Aurora Bretto, Aurora Scordi e Giorgia Costa hanno incantato sulle note coinvolgenti di un tango, ottenendo 19,900 punti. Nella Successione palla e nastro Scordi e Alexa Argenio hanno sfoderato una prova pulita e dinamica che è valsa 20,000 punti tondi. Costa ha completato l'opera con la prova al cerchio che ha ottenuto 19,700 punti, blindando così una preziosa medaglia di bronzo. Anche per loro il prossimo appuntamento è al Nazionale.

Soddisfazione per le tecniche Clara Shermer, Marica Osti e Selene Osti, che hanno seguito passo dopo passo le giovani atlete in pedana. I punteggi e la pulizia esecutiva mostrati a Settimo Torinese confermano l'ottimo lavoro svolto in palestra e rappresentano il miglior biglietto da visita in vista dell'atteso appuntamento nazionale di dicembre.