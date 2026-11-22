LA PARTITA

Inizia il match con la Reale Mutua Torino ’81 Iren che passa in vantaggio con la rete di Novara, ma il Metanopoli pareggia con il rigore trasformato da Zocco. I padroni di casa partono forte e si portano sul 4-1 con le reti di Zocco, Barela e il rigore realizzato da Ticozzi. I gialloblù entrano in partita e ribaltano il risultato con Lisica, Novara, Tononi e Costa per il 4-5. Si entra in vasca per il secondo tempo di gioco con i ragazzi di Ivan Vuksanovic che aumentano il proprio vantaggio con Tononi ed Ermondi in superiorità numerica per il 4-7. I lombardi provano ad alzare la testa con Vismara, ma Novara e Lisica segnano le reti del 5-9.

Al cambio vasca il Metanopoli accorcia le distanze con Bonati, ma i torinesi accelerano con la doppietta di Novara e Lisica per il 6-12. I ragazzi di Iarossi reagiscono con i rigori trasformati da Ticozzi e Zocco per l’8-12, Costa allunga sul +5, ma è ancora Zocco a realizzare la rete del 9-13. I gialloblù continuano ad attaccare e aumentano il vantaggio con Ermondi e Lisica in superiorità numerica. A un minuto allo scadere del terzo quarto i padroni di casa trovano il gol del 10-15 con Basile. Si rientra in acqua con la Reale Mutua Torino ’81 che allunga sul 10-18 con la doppietta di Novara, Lisica e la rete di Aichino. Il Metanopoli segna il gol del 12-19 con la doppietta di Zocco, ma Lisica e Novara ristabiliscono le distanze. I ragazzi di Iarossi fanno il 13-21 ancora con Zocco, Paletti non ci sta e trova il +9, ma il Metanopoli segna il 15-22 con Ticozzi e Barela in superiorità numerica che chiude la sfida.

LE ANALISI

Le parole di Ivan Vuksanovic al termine dell’incontro: «Dopo la sconfitta in casa della scorsa partita, era importante dare una risposta in campo e i ragazzi lo hanno fatto nel migliore dei modi. Abbiamo conquistato una vittoria meritata, in una gara che poteva sembrare semplice, ma che non abbiamo mai sottovalutato. Massimo rispetto per l'avversario, concentrazione e atteggiamento giusto dal primo all'ultimo minuto. Complimenti alla squadra per la reazione e la prestazione».

IL TABELLINO

WATERPOLO MILANO METANOPOLI – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 15-22

Parziali (4-5, 1-4, 5-6, 5-7)

WATERPOLO MILANO METANOPOLI: Lavezzi, Rondinella, Vismara 1, Campari, Antonelli, Basile 1, Copeta, Ticozzi 3, Barela 2, Zocco 7, Lazzari, Bonati 1, Scupelli, Cordì. All. Iarossi.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 6, Falaschi, Tononi 2, Coccia, Ermondi 2, Costa 2, Novara 8, Paletti, De Luca, Aichino 1, Colombo, A. Romeo, L. Romeo, Nestorovic. All. Vuksanovic.

ARBITRI: VEZIL - SCHETTINO

LE NOTE: Usciti per limite di falli Rondinella (M), Campari (M) nel terzo tempo, Copeta (M), Costa (T) e Romeo (T) nel quarto tempo. Ammonita la squadra Waterpolo Milano Metanopoli nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Waterpolo Milano Metanopoli 5/15 + 4 rigori e Reale Mutua Torino 81 Iren 8/17 + un rigore.