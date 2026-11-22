Se non è una serata perfetta, poco ci manca. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sbanca con autorità e autorevolezza il PalaIgor e fa festa nel derby con l’ Igor Gorgonzola Novara imponendosi con un netto 0-3. Si tratta della nona vittoria stagione e della settima consecutiva per le biancoblù che si confermano imbattute fuori casa e aggiungono alla classifica 3 punti di grande importanza. Van Aalen, Nemeth, Eggleston, Nervini, Spirito, Lubian e Gray, quest’ultima all’esordio stagionale da titolare, giocano una partita di altissimo livello sotto qualunque punto di vista, dal servizio alla ricezione, dal muro-difesa all’attacco, con una costante pressione esercitata sulla gaudenziane. In pratica Chieri conduce l’incontro dal primo all’ultimo punto. Dopo un avvio equilibrato le ragazze di Negro vincono in scioltezza il primo e il secondo set (19-25, 15-25). Nel terzo set va tutto alla grande fino al 9-13: da lì c’è da lottare pallone su pallone ma le chieresi non vacillano ed esultano 24-26 alla seconda palla match. Con l’imbarazzo della scelta a scegliere l’MVP di serata, il premio va ad Eggleston che gioca una partita maiuscola in attacco risultando la top score (17 punti con il 53% di positività). In doppia cifra anche Nemeth (13), seguita da Lubian e Nervini (9). A Novara non bastano i 12 punti di Herbots e gli 11 di Grobelna.

LA CRONACA

Primo set – Scambi prolungati e grande equilibrio fino al 10-10 quando un errore in attacco di Grobelna e un’invasione regalano a Chieri il primo doppio vantaggio (10-12). Il successivo 10-13 di Nervini spinge Barbolini a chiamare time-out. Al rientro in campo il servizio lungo di Nemeth sblocca Novara (11-13), ma l’inerzia resta favorevole alle biancoblù che strappano ulteriormente a 11-16 con un attacco di Lubian e un muro e un attacco di Eggleston. Con altri tre sigilli personali Eggleston tiene lontane le padrone di casa (14-19). Le numerose sostituzioni di Barbolini non spezzano il ritmo di Chieri che si mantiene sempre a distanza di sicurezza, guadagna sette palle set con Lubian (18-24) e al secondo tentativo chiude 19-25 con Nemeth.

Secondo set – I punti di Nemeth, Nervini e Van Aalen portano rapidamente Chieri sul 2-6, Sul 4-9 tre muri consecutivi di Gray permettono alle biancoblù di allungare a 5-11. Nelle fasi centrali le gaudenziane rosicchiano qualche punto risalendo a 14-18 (errore di Nemeth) ma con uno strepitoso lavoro nel muro-difesa le ragazze di Negro frenano ogni velleità gaudenziana, realizzando lo strappo risolutivo da 15-20 a 15-25.

Terzo set – Sul 5-5 Chieri piazza un parziale di 1-5 propiziato dai punti di Eggleston che la porta sul 6-10. Ancora avanti di 4 punti dopo il 9-13 di Nemeth, le biancoblù subiscono il recupero di Novara a 13-14 grazie ai punti di Herbots e Tolok. Lubian sblocca la sua formazione vincendo una contesa a rete con Bonifacio (13-15). Segue una lunga fase dominata dai cambi palla che prosegue fin quando con un ace diretto Cambi regala la parità a Novara (19-19). Sul 23-23 la fucilata al servizio di Tolok finisce di poco lunga regalando la prima palla match a Chieri. Molto combattuta l’azione successiva, vinta da Novara grazie all’asticella toccata dall’attacco di Eggleston (24-24). La statunitense si riscatta subito realizzando il 24-25. Al rientro dal time-out di Barbolini la seconda palla match è quella buona: Nervini mette a terra il 24-26 e fa scendere i titoli di coda sul derby.

IL COMMENTO

Anett Nemeth: «Non avevo mai vinto qui. Novara è sempre un’avversaria difficile. olevamo fare del nostro meglio e siamo molto contente di esserci riuscite. Dobbiamo continuare a lavorare così per cercare di fare sempre meglio».

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3

Parziali (19-25; 15-25; 24-26)

Igor Gorgonzola Novara: Cambi 2, Grobelna 11, Squarcini 2, Bonifacio 4, Tolok 9, Herbots 12; Moro (L); Carraro, Franzoso 1, Weske 1, Bartolini 1, Alsmeier, Perinelli. N. e. Awoleye. All. Barbolini; 2° Simoni.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Van Aalen 1, Nemeth 13, Lubian 9, Gray 5, Nervini 9, Eggleston 17; Spirito (L); Glaab, Regoni, Giacomello, Eckl. N. e. Akrari, Cooper, Guezen. All. Negro; 2° Rostagno.

ARBITRI: Cerra di Bologna e Santoro di Varese.

NOTE: presenti 2570 spettatori. Durata set: 29′, 26′, 30′. Errori in battuta: 11-10. Ace: 2-1. Ricezione positiva: 53%-56%. Ricezione perfetta: 44%-37%. Positività in attacco: 33%-46%. Errori in attacco: 8-4. Muri vincenti: 6-8. MVP: Eggleston.