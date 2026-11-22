Il DS Automobiles 84°Open d’Italia si disputerà al Circolo Golf Torino
Federazione Italiana Golf e Regione Piemonte ufficializzano la sede del torneo del DP World Tour, che si giocherà dal 24 al 27 giugno 2027, nell’anno del centenario della FIG. Sarà la seconda edizione consecutiva nel circolo torinese e la quindicesima in Piemonte. In palio anche i punti per il Team Europe della Ryder Cup
Federazione Italiana Golf e Regione Piemonte annunciano che il DS Automobiles 84°Open d’Italia si disputerà al Circolo Golf Torino dal 24 al 27 giugno 2027. Nell’anno del centenario della FIG, l’evento golfistico più atteso in Italia tornerà per la seconda edizione consecutiva nel golf club torinese e per la quindicesima in Piemonte. Il torneo, che vedrà in azione i protagonisti del DP World Tour, sarà anche una delle sfide che assegneranno punti per la qualificazione al Team Europe della Ryder Cup 2027 (in programma dal 17 al 19 settembre all’Adare Manor, nella contea di Limerick, in Irlanda).
Il DS Automobiles 84°Open d’Italia, che avrà il supporto di Infront come official advisor della FIG, farà dunque tappa per la quinta volta presso il Circolo Golf Torino dopo le edizioni del 1999, 2013, 2014 e 2026, quest’ultima vinta dallo spagnolo Eugenio Chacarra, che ha poi sfiorato il titolo di miglior giocatore del circuito, classificandosi al secondo posto del ranking dietro a Rory McIlroy.
Il DS Automobiles 84°Open d’Italia, che metterà in palio 3.000.000 di dollari, sarà presentato nella conferenza stampa istituzionale, in programma a Torino, il 21 dicembre p.v. alle ore 13:00, presso il Grattacielo Piemonte.
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