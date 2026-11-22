Un grande avvio e poi una battaglia con un quinto set sfiorato. Nella sesta giornata di andata di serie B2 la Igor Agil Volley cede alla Pallavolo Cernusco 1-3. In campo Aimaretti opposto a Tombolato, Ojienelo e Sella al centro, Franchini e Bocchini schiacciatori, Rigon libero (in campo anche Marelli, Maestrelli, Bertini, Fikaj). L’inizio è in equilibrio poi un ace di Sella vale il 5-3. Scappa Franchini ed è 12-7 e una palletta di Aimaretti vale il 15-10 e pausa ospite; Franchini in battuto ed è 17-10, poi l’ace lo fa Bocchino ed è 22-13, finale 25-14. Cernusco parte forte e sull’1-5 Cappato richiama le sue e lo fa di nuovo quando il tabellone indica 1-10. Si sblocca poco per volta la Igor, con Bocchino è 6-12; il muro Igor vale il 10-14 e un attacco di Sella sigla il 13-15. Dopo un mega rally è 14-19, le Igorine non riescono a dare lo sprint per pareggiare e Cernusco chiude 19-25. Inizio fotocopia del secondo set e Cappato richiama le sue esattamente sull’1-5. Aimaretti in diagonale dà una scossa (2-6) e dal 7-10 le Igorine impattano 10-10 ed è pausa ospite. Punto a punto finché Ojienelo in battuta sigla il 13-11 e Sella a muro il 17-15. Cernusco sta in scia, impatta 20-20 e mette la freccia per il 22-25. Via e 1-4 per le ospiti, le Igorine lottano ma le avversarie sono brave a sfruttare le mani del muro avversario ed è 6-12 con time out. Le Igorine lottano e un break di 5-0 vale l’11-14 con in mezzo anche la pausa ospite. Le Igorine sono determinate a tal punto che ricuciono e pareggiano 20-20, ma è sempre Cernusco a fare un pizzico di più: 23-25.