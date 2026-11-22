La Reale Mutua Basket Torino esce sconfitta dalla sfida casalinga contro la Dole Basket Rimini , che si impone per 53-71 al Pala Gianni Asti nell'undicesima giornata di campionato. Una serata complicata per i gialloblù di coach Paolo Moretti, costretti a inseguire per gran parte dell'incontro dopo un pesante parziale subito nel primo quarto. Torinesi penalizzati dalle basse percentuali offensive e dalla superiorità a livello di energia e fisicità degli avversari, soprattutto nella lotta a rimbalzo. Nonostante tutto, Torino ha comunque mostrato la voglia e la forza di reagire tra il terzo e il quarto periodo, risalendo dal -19 fino al -2 e riaccendendo le speranze del pubblico di casa, ma lo sforzo della rimonta è stato reso vano nel finale, quando la Reale Mutua ha peccato di frenesia mentre Rimini riprendeva il controllo della gara per appesantire nuovamente il divario. Torino vede il suo bilancio aggiornarsi sei vittorie e quattro sconfitte, ma non avrà tempo per soffermarsi sulla battuta d'arresto: questo martedì, alle ore 20.30, i gialloblù torneranno in campo ancora al Pala Gianni Asti contro la JuveCaserta 2021, nel recupero della quinta giornata in diretta Rai.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Massone, Harvey, Ghirlanda, Allen, Benvenuti

Rimini: Bartoli, Demps, Marini, Udom, Stephens

Avvio in equilibrio tra le due squadre, con Rimini che trova con costanza Stephens sotto canestro per condurre nei minuti iniziali (l’americano sale in doppia cifra dopo appena cinque minuti): coach Moretti costretto a chiamare timeout sul 10-14 per cercare contromisure. Torino fa molta fatica a produrre con la second unit in campo, Rimini così ne approfitta e chiude il primo quarto con un parziale di 7-0 per andare alla prima pausa in doppia cifra di vantaggio sul 10-21.

Le difficoltà offensive della Reale Mutua proseguono anche in apertura di secondo periodo, con i gialloblù che faticano a superare l’arcigna difesa ospite. Il digiuno realizzativo si interrompe soltanto a sei minuti dall'intervallo, con un tiro libero di Terry Allen, mentre Rimini continua a prendere fiducia, trascinata dalle giocate di Demps. Torino non trova un canestro dal campo fino al 17' e vede il proprio svantaggio crescere fino al 14-30. Nel finale di primo tempo arriva un primo timido segnale di reazione, che permette alla Reale Mutua di contenere il passivo e rientrare negli spogliatoi sul 23-34.

Al rientro in campo Torino continua a faticare in attacco, senza riuscire a trovare continuità nemmeno dai principali riferimenti offensivi Harvey ed Allen. Rimini, al contrario, fa valere tutta la propria fisicità su entrambi i lati del campo, dominando la lotta a rimbalzo e affidandosi ancora a Stephens nel pitturato per allungare fino al +19 (28-47). La Reale Mutua, però, non manca di voglia: con fatica e stringendo i denti, i gialloblù costruiscono un parziale importante che parte dalla difesa e che porta anche la firma di Corgnati. Il parziale gialloblù in chiusura di terzo quarto è di 14-4, con Torino che riporta lo svantaggio in singola cifra (42-51).

Il tentativo di rimonta torinese iniziato nel terzo quarto continua in avvio di ultimo quarto, scaldando il palazzetto: Torino continua a difendere con grande intensità e trova fiducia correndo in transizione per portarsi a un possesso di svantaggio: sul 51-53 a firma Harvey arriva il timeout di coach Dell’Agnello. Proprio sul più bello, però, Torino perde lucidità e si fa prendere dalla frenesia, mentre Rimini ritrova ossigeno grazie a Simioni e Udom. La Reale Mutua sembra non averne più: gli ospiti piazzano così un parziale conclusivo di 18-2, riprendendo il controllo della gara e portando a casa il 53-71 finale, un passivo anche piuttosto severo rispetto a quanto visto nella ripresa.

Coach Moretti: «Partita di qualità insufficiente per poter provare a vincere la partita. Seconda parte del primo quarto ha creato il solco che ci ha messo in affanno e in situazione di rincorsa durata per gran parte della gara. Il nostro sforzo della rimonta è stato reso vano da una sequenza a noi sfavorevole con il fallo tecnico e un paio di azioni non lucide da parte nostra. Troppa poca qualità, troppa poca attenzione ai dettagli che fanno la differenza».

Reale Mutua Torino - Dole Basket Rimini 53-71

Parziali (10-21, 13-13, 19-17, 11-20)

Reale Mutua Torino: Zach Harvey 14 (4/9, 0/5), Federico Massone 12 (3/6, 2/6), Terry Allen 10 (2/7, 1/5), Lorenzo Benvenuti 7 (3/3, 0/0), Stefano Faloppa 4 (2/3, 0/0), Matteo Corgnati 4 (0/3, 1/3), Simone Pepe 2 (1/4, 0/6), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0), Francesco Scandiuzzi 0 (0/0, 0/0), Thiago Villar cristobo 0 (0/2, 0/0), Alberto Mossi 0 (0/0, 0/1), Raffaele Ficetti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 17 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Terry Allen 7) - Assist: 12 (Terry Allen 3).

Dole Basket Rimini: Deshawn Stephens 16 (7/10, 0/0), Mattia Udom 15 (4/6, 2/3), Cody Demps 10 (4/9, 0/1), Pierpaolo Marini 10 (1/5, 1/4), Saverio Bartoli 7 (3/5, 0/2), Alessandro Simioni 7 (2/3, 1/3), Giovanni Tomassini 5 (1/3, 1/7), Matteo Lenci 1 (0/1, 0/0), Giacomo Leardini 0 (0/1, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 46 12 + 34 (Deshawn Stephens 10) - Assist: 16 (Saverio Bartoli 5).