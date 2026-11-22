La Serie C guidata da coach Daniele Tomatis conquista una preziosa vittoria al termine di una sfida combattuta contro il WeHunt Valsangone Volley . I Fiöi riescono a spuntarla al tie-break, portando a casa due punti importanti per la classifica. Capitan Jacopo Massa commenta così il primo successo in campionato: «Finalmente arriva la prima grande e voluta vittoria in Serie C. Nonostante una prestazione altalenante, riusciamo a portare a casa la partita al quinto set. Ripartiamo tutti insieme e strappiamo due punti fondamentali. Torniamo in palestra consapevoli che questo è solo il punto di partenza della nostra stagione!».

Non riesce, invece, a vincere la Serie D di coach Dario Da Roit, che si arrende per 1-3 al Chieri Volley ’76, nonostante un terzo set convincente. A commentare la prestazione è il capitano Alessandro Giraudo: «Quella di oggi, purtroppo, è stata una brutta partita, perché non siamo riusciti ad esprimerci durante i primi set. Torneremo in palestra per capire meglio che cosa non ha funzionato».

Le due formazioni torneranno in campo nel prossimo fine settimana: sabato 28 novembre, la Serie C sarà impegnata in trasferta contro il VBC Mondovì, con fischio d’inizio alle 20.30. La Serie D scenderà invece in campo domenica 29 novembre alle 18.00 contro il Valsusa Volley.

Serie D

Cuneo Volley - Chieri Volley ‘76 1-3

Parziali (20-25, 21-25, 25-18, 23-25)

Cuneo Volley: Giraudo 1, Ghibaudo 6, Chiapella 3, Giunti 2, Grandis 7, Pepino 2, Campagnoli (L1); Bellucci 3, Dogaru 3, Montresori, Stefanoni 7, Peiroleri 9. N.e.: Milanesio, Merola (L2). I All: Dario Da Roit. II All: Giulia Merola. Ricezione positiva: 38%; Attacco: 30%; Muri: 6; Ace: 2.

Chieri Volley: Borsato 3, Bioletti 7, Liaci 17, Balika 10, Spatariu 12, Varetto 12, De Lotto (L1); Matta, Messena (L2). N.e.: Carasso, Gallarato. I All: Rocco Dichio. Ricezione positiva: 55%; Attacco: 41%; Muri: 7; Ace: 3.

Serie C

Cuneo Volley - WeHunt Valsangone Volley 3-2

Parziali (25-22, 20-25, 25-23, 10-25, 15-13)

Cuneo Volley: Di Giulio 3, Revelli 10, Mondino 5, Rosati 16, Baldi 16, Scatragli 10, Molinari (L1); Arnaudo, Chionna 6, Gerbi, Miretti 6, Pelissero 1, Massa (L2). I All: Daniele Tomatis. II All: Andrea Testa. Ricezione positiva: 59%: Attacco: 39%; Muri: 12; Ace: 6.

WeHunt Valsangone Volley: Vintaloro 4, Bolognesi 11, Raviola 7, Ruppa 6, Nota 27, Bonacci 14, Goslino (L1); Giaccone 1, Caria 1, Miglia 3, Rossetti, Savant 4. N.e.: Borgese. I All: Andrea Suppo. Ricezione positiva: 58%; Attacco: 40%; Muri 13; Ace: 7.