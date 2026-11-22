Tennis Beinasco, salvezza bis in Serie A2: anche la squadra B blinda la categoria
Dopo la permanenza conquistata dalla formazione A, anche la squadra capitanata da Nathalie Vierin centra l’obiettivo superando il TC Genova 1893 nel decisivo play-out. Fondamentali i successi di Di Sarra e Bara nei singolari e il doppio vincente di Bara e Pieragostini
Dopo aver mantenuto la serie A2 con la squadra A femminile, sfiorando i play-off per risalire in serie A1, divisione che le compete per storia e non solo, l’USD Tennis Beinasco ha fatto bis rimanendo nella categoria anche con la formazione B, capitanata da Nathalie Vierin.
Decisiva la vittoria casalinga ottenuta contro il TC Genova 1893 sui campi di casa e davanti ai suoi partecipi tifosi. La giornata è partita nel migliore dei modi con il netto successo conquistato dall’esperta Federica Di Sarra, con un periodico 6-1, contro Elettra Beecroft. Più combattuta la sfida alla quale hanno dato vita Irina Bara, portacolori del circolo piemontese, e Denise Valente. Entrambe hanno giocato, in particolare nel set iniziale, un tennis tambureggiante da fondo campo. Brava la Bara, una volta approdata la sezione al tie-break, a risalire dal 3-5 e chiudere 7-5 con quattro punti consecutivi. Nel terzo singolare la squadra ligure si è rimessa in corsa grazie all’affermazione colta da Martina Augello, per 6-2 7-5, contro Marzia Paola Marini Pieragostini. La racchetta del Beinasco ha cercato di mettere in campo un tennis più aggressivo della rivale riuscendo a farlo solo in parte nel secondo set, dopo aver ceduto nettamente il primo. Sul 5-5 è arrivata la svolta, con la Augello che ha fatto propri gli ultimi due game. La parola è quindi passata al doppio nel quale il Beinasco ha chiuso i giochi schierando Irina Bara e proprio la Pieragostini. Affermazione in due set (6-3 6-4) e spazio alla soddisfazione per l’esito positivo della sfida play-out.
Il pensiero volge già fin d’ora alla prossima stagione nella quale la Società presieduta da Sergio Testa riproverà la scalata alla massima serie.
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