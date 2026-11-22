Decisiva la vittoria casalinga ottenuta contro il TC Genova 1893 sui campi di casa e davanti ai suoi partecipi tifosi. La giornata è partita nel migliore dei modi con il netto successo conquistato dall’esperta Federica Di Sarra, con un periodico 6-1, contro Elettra Beecroft. Più combattuta la sfida alla quale hanno dato vita Irina Bara, portacolori del circolo piemontese, e Denise Valente. Entrambe hanno giocato, in particolare nel set iniziale, un tennis tambureggiante da fondo campo. Brava la Bara, una volta approdata la sezione al tie-break, a risalire dal 3-5 e chiudere 7-5 con quattro punti consecutivi. Nel terzo singolare la squadra ligure si è rimessa in corsa grazie all’affermazione colta da Martina Augello, per 6-2 7-5, contro Marzia Paola Marini Pieragostini. La racchetta del Beinasco ha cercato di mettere in campo un tennis più aggressivo della rivale riuscendo a farlo solo in parte nel secondo set, dopo aver ceduto nettamente il primo. Sul 5-5 è arrivata la svolta, con la Augello che ha fatto propri gli ultimi due game. La parola è quindi passata al doppio nel quale il Beinasco ha chiuso i giochi schierando Irina Bara e proprio la Pieragostini. Affermazione in due set (6-3 6-4) e spazio alla soddisfazione per l’esito positivo della sfida play-out.

Il pensiero volge già fin d’ora alla prossima stagione nella quale la Società presieduta da Sergio Testa riproverà la scalata alla massima serie.