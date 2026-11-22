MTS Ser Santena, dominio assoluto a Volpiano: le tigri calano il tris
Le ragazze di coach Demichelis travolgono la Vol-ley Academy con un netto 3-0 esterno, conquistando tre punti preziosi nella sesta giornata di Serie B2. Gara senza storia, chiusa in appena 63 minuti, con le santenesi padrone del campo dall’inizio alla fine
Prova maiuscola e tre punti pesanti per le tigri dell’Mts Ser Santena, che nella sesta giornata del Girone D del campionato nazionale di Serie B2 femminile espugna con autorità il Palasport Unità d’Italia di Volpiano. Le ragazze di coach Demichelis superano le padrone di casa della Vol-ley Academy Volpiano con un perentorio 0-3, al termine di una gara a senso unico, archiviata in appena 63 minuti di gioco effettivo. Approccio impeccabile quello della formazione santenese, scesa in campo determinata a fare bottino pieno fin dai primi scambi senza concedere spazi alle avversarie guidate da Stefano Andreotti.
Nel primo set l’Mts Ser Santena prende immediatamente il comando delle operazioni. Grazie a un gioco fluido ed efficace, le ospiti scavano subito un solco profondo, costringendo la panchina di Volpiano a esaurire entrambi i time-out a disposizione nel tentativo di arginare l'ondata santenese. Il parziale non ha storia e si chiude sul 11-25 in 19 minuti. Sulle ali dell'entusiasmo, Santena alza ulteriormente i giri del motore nella seconda frazione. Coach Demichelis ruota ampiamente la rosa effettuando cinque sostituzioni, ma l'inerzia della gara non cambia: la superiorità delle ospiti è schiacciante e il set scivola via in 18 minuti sul netto punteggio di 7-25. Nel terzo set le padrone di casa tentano una reazione d'orgoglio per riaprire la contesa, riuscendo a restare più vicine nel punteggio e inducendo coach Demichelis a chiamare il suo unico time-out dell'incontro e a operare due cambi. La risposta dell'Mts Ser Santena è però immediata: le tigri santenesi riprendono saldamente in mano il pallino del gioco e chiudono i conti sul 16-25 (26 minuti), portando a casa una vittoria netta e convincente.
VOL-LEY ACADEMY VOLPIANO TO – MTS SER SANTENA TO 0-3
Parziali (11-25, 7-25, 16-25)
Mts Ser Santena: Zapryanova, Vasca, Cadamuro, Beasin, Rocca, Rana, Marchioni, Braccioni, Faure Rolland, Marku (K), Ganea, Ponassi, Lazzarin (L). All.: Ilaria Demichelis. Vice All.: Marco Romero. Dir.: Barbara Lauritti.
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