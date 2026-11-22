Nel primo set l’Mts Ser Santena prende immediatamente il comando delle operazioni. Grazie a un gioco fluido ed efficace, le ospiti scavano subito un solco profondo, costringendo la panchina di Volpiano a esaurire entrambi i time-out a disposizione nel tentativo di arginare l'ondata santenese. Il parziale non ha storia e si chiude sul 11-25 in 19 minuti. Sulle ali dell'entusiasmo, Santena alza ulteriormente i giri del motore nella seconda frazione. Coach Demichelis ruota ampiamente la rosa effettuando cinque sostituzioni, ma l'inerzia della gara non cambia: la superiorità delle ospiti è schiacciante e il set scivola via in 18 minuti sul netto punteggio di 7-25. Nel terzo set le padrone di casa tentano una reazione d'orgoglio per riaprire la contesa, riuscendo a restare più vicine nel punteggio e inducendo coach Demichelis a chiamare il suo unico time-out dell'incontro e a operare due cambi. La risposta dell'Mts Ser Santena è però immediata: le tigri santenesi riprendono saldamente in mano il pallino del gioco e chiudono i conti sul 16-25 (26 minuti), portando a casa una vittoria netta e convincente.

VOL-LEY ACADEMY VOLPIANO TO – MTS SER SANTENA TO 0-3

Parziali (11-25, 7-25, 16-25)

Mts Ser Santena: Zapryanova, Vasca, Cadamuro, Beasin, Rocca, Rana, Marchioni, Braccioni, Faure Rolland, Marku (K), Ganea, Ponassi, Lazzarin (L). All.: Ilaria Demichelis. Vice All.: Marco Romero. Dir.: Barbara Lauritti.