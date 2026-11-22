Dopo tre anni, Sara Deleonardis torna tra le migliori otto pugili d’Italia. Un traguardo conquistato sul ring delle fasi interregionali dei Campionati Elite, disputate a Montecatini Terme, dove l’atleta ventiseienne della Boxing de Rua ha firmato una prestazione di grande personalità nella categoria 65 kg.

Allenata da Stefano Abatangelo, Sara ha affrontato un’avversaria marchigiana, forte di due vittorie e di un passato nella kickboxing, imponendo fin dalle prime battute ritmo, precisione e determinazione. Un incontro praticamente impeccabile: primo round vinto con verdetto unanime, 5-0; secondo round ancora 5-0, impreziosito da un richiamo ufficiale e un conteggio ai danni dell’avversaria; terza ripresa nuovamente dominata, con un altro conteggio e il definitivo 5-0 dei giudici.

Una vittoria netta, costruita con tecnica, lucidità e tanto lavoro in palestra, che spalanca a Deleonardis le porte della fase nazionale. Prima dei Campionati Italiani, in programma a Cuneo dal 10 al 13 dicembre, Sara farà una tappa intermedia il 5 dicembre, quando salirà nuovamente sul ring nella manifestazione «The Final Round», dove affronterà un'avversaria lombarda.

«Non è fortuna – racconta Sara – è dedizione, è sacrificio, è voglia di arrivare, perché il risultato arriva a chi lo costruisce giorno dopo giorno».

Parole che raccontano perfettamente il percorso di una pugile che, con il sostegno della Boxing de Rua e la guida del suo allenatore, si è ripresa un posto tra le protagoniste della boxe italiana. Ora l’obiettivo è continuare a combattere, con la stessa determinazione, anche sul palcoscenico tricolore.