La giornata si è aperta con due vittorie nel girone. I Fiöi hanno superato prima il Gonzaga Milano per 2-0 (25-19, 27-25) e successivamente il 4 Torri Ferrara Volley per 2-1 (25-14, 23-25, 15-11), conquistando così il primo posto nel girone e l’accesso alla fase successiva.

Nel pomeriggio, la formazione di coach Gianpiero Tassone ha affrontato il Volley Parella Torino, ottenendo una vittoria per 2-0 al termine di una gara molto equilibrata, chiusa sul 26-24 e 25-23. Nell’ultima sfida di giornata, è arrivata invece la sconfitta contro il Vero Volley Monza, che si è imposto per 2-0 (25-21 e 25-19).

I Fiöi chiudono quindi la giornata al secondo posto, al termine di un torneo che ha visto la squadra confrontarsi con avversari di livello e mantenere un buon rendimento per tutta la giornata.

«È stato un ottimo torneo – commenta Gianpiero Tassone –. Al mattino abbiamo fatto due buone partite che ci hanno permesso di accedere alla fase successiva e di alzare il livello. Contro il Parella, in una partita di livello regionale, siamo stati bravi: siamo rimasti punto a punto in entrambi i set e nei momenti importanti siamo riusciti a chiudere noi. Contro il Vero Volley Monza, che è una squadra molto forte, siamo comunque stati sempre in partita e abbiamo lottato fino alla fine. È un torneo impegnativo, siamo partiti presto e la giornata è stata lunga, quindi il merito va a tutti i ragazzi. Tutti sono entrati e hanno partecipato, soprattutto al mattino, quando abbiamo avuto la possibilità di far ruotare tutta la squadra. Ognuno ha dato il proprio contributo. Il risultato è positivo anche per il gruppo».