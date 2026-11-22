I Fiöi Cuneo Volley conquistano il secondo posto nelle qualificazioni al Trofeo Bussinello
Il Lab Travel Mercatò Cuneo Volley U17 Fiöi chiude al secondo posto la giornata di qualificazioni del Trofeo Bussinello, disputata oggi ad Invorio (NO)
La giornata si è aperta con due vittorie nel girone. I Fiöi hanno superato prima il Gonzaga Milano per 2-0 (25-19, 27-25) e successivamente il 4 Torri Ferrara Volley per 2-1 (25-14, 23-25, 15-11), conquistando così il primo posto nel girone e l’accesso alla fase successiva.
Nel pomeriggio, la formazione di coach Gianpiero Tassone ha affrontato il Volley Parella Torino, ottenendo una vittoria per 2-0 al termine di una gara molto equilibrata, chiusa sul 26-24 e 25-23. Nell’ultima sfida di giornata, è arrivata invece la sconfitta contro il Vero Volley Monza, che si è imposto per 2-0 (25-21 e 25-19).
I Fiöi chiudono quindi la giornata al secondo posto, al termine di un torneo che ha visto la squadra confrontarsi con avversari di livello e mantenere un buon rendimento per tutta la giornata.
«È stato un ottimo torneo – commenta Gianpiero Tassone –. Al mattino abbiamo fatto due buone partite che ci hanno permesso di accedere alla fase successiva e di alzare il livello. Contro il Parella, in una partita di livello regionale, siamo stati bravi: siamo rimasti punto a punto in entrambi i set e nei momenti importanti siamo riusciti a chiudere noi. Contro il Vero Volley Monza, che è una squadra molto forte, siamo comunque stati sempre in partita e abbiamo lottato fino alla fine. È un torneo impegnativo, siamo partiti presto e la giornata è stata lunga, quindi il merito va a tutti i ragazzi. Tutti sono entrati e hanno partecipato, soprattutto al mattino, quando abbiamo avuto la possibilità di far ruotare tutta la squadra. Ognuno ha dato il proprio contributo. Il risultato è positivo anche per il gruppo».
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