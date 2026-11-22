Una prima volta speciale e dal peso specifico rilevante. La Bertram Derthona Tortona riesce al sesto tentativo della sua storia ad ottenere una vittoria casalinga con l'Armani Olimpia Milano, l'83-80 della nona giornata della LBA Serie A SisalClub alla Nova Arena che fa arrivare con serenità la squadra bianconera alla sosta per le Nazionali. In totale è il terzo successo consecutivo in campionato per Pecchia e compagni, che migliorano il loro record all'attuale 4 vinte e 5 perse e riaprono il discorso per la qualificazione alla Final Eight al termine dei quindici turni del girone d'andata.

Spinta dai 4 mila della Nova Arena, la Bertram conduce una partita alla pari dei campioni d'Italia per tre periodi e nell'ultimo trova l'allungo più volte in doppia cifra di margine, producendo di squadra - in attacco e difesa - fino ad un massimo vantaggio di 12 lunghezze a tre minuti dalla fine. La formazione allenata da Mario Fioretti ha comunque dovuto sudare lo stesso per portare a casa il successo in quei minuti finali, le triple in serie dell'ex Ricci hanno rimesso in partita Milano ma senza mai darle la possibilità di rimettersi avanti nel punteggio. Il 2/2 ai liberi di Hubb a -6", in seguito ad un prezioso rimbalzo d'attacco di Gorham, ha messo il possesso pieno di distanza che nell'ultima azione Milano non è riuscita a colmare trovando, sull'opposizione vincente della difesa tortonese, un tiro dalle bassissime percentuali di successo come quello disperato provato da Guduric sulla sirena.

La vittoria corale la si vede anche dalle statistiche, sei giocatori in doppia cifra di punti guidati dai 14 di un Christian Vital autore di canestri importanti, come altri di Alibegovic, Eboua e Hubb nel quarto finale e di Maddox e Olejniczak in particolare nel primo tempo, dalla difesa capace di tenere al 40% al tiro dal campo e a 80 punti realizzati l'attacco milanese e dalla lotta ai rimbalzi vinta impattando in modo efficace la fisicità di una formazione di Eurolega.

La Partita

I primi cinque minuti di gara si caratterizzano per la netta prevalenza a rimbalzo d'attacco per la Bertram con Gorham e Olejniczak a farsi sentire sotto il canestro avversario, l'Armani risponde con l'estrema precisione al tiro da tre di Burnell (3/3 nel primo quarto) e il punteggio si mantiene in perfetto equilibrio, 10-10. Due iniziative di Maddox innescano in sequenza un suo canestro da fuori e l'assist per il contropiede vincente di Olejniczak per il 14-10 che induce coach Banchi a chiamare il primo time-out. Sull'asse Cole-Diop c'è il +4 Milano (17-21), ma il neoentrato Vital infila la sua seconda tripla in poche azioni in uscita dalla panchina e rimette a contatto il Derthona per il 20-21 con cui si chiude il primo periodo.

L'estremo equilibrio si mantiene bene o male anche per tutta la seconda frazione. Due giochi da tre punti in pochi secondi di Wright e Ricci e l'appoggio in contropiede di Mathews danno due possessi pieni di distanza a Milano, costringendo Fioretti al primo time-out Derthona (27-33 al 15'), ma un 5-0 tutto firmato Maddox permette alla schiacciata di Olejniczak (10 punti, 6 rimbalzi, di cui 4 d'attacco, per 16 di valutazione nel primo tempo) di registrare un 7-0 di break per il sorpasso tortonese, 36-35 al 18'. La tripla di Cole fa tuttavia andare Milano avanti di misura all'arrivo dell'intervallo, 37-38.

Al ritorno sul parquet un canestro dalla lunga distanza di Hall porta Milano ad eguagliare il suo massimo scarto di +6 (38-44 al 23'), ma Gorham e Maddox confezionano un immediato 7-0 per rimettere avanti il Derthona proprio al giro di boa del terzo periodo, 45-44. Il coast-to-coast di Jallow e un alley-oop tra Hubb e Eboua gasa la Nova Arena, che esplode definitivamente sull'assist dietro la schiena di Hubb per Jallow per il 52-48 a 46" dal termine della terza frazione. Jallow strappa altri applausi ma Hall sulla sirena mette il 54-53.

Si apre il quarto periodo e il 2/2 da tre di Alibegovic manda per la prima volta in fuga Tortona (60-53 al 32'), Ricci replica immediatamente da oltre l'arco, ma da lì la gara inizia a diventare fortemente bianconera: Eboua segna tre punti con in mezzo un rimbalzo d'attacco di Pecchia, Milano commette infrazione di 5" sulla rimessa da fondo e Vital mette la bomba che fa esplodere nuovamente la Nova Arena per il primo vantaggio in doppia cifra, 66-56 al 33', con Banchi che esaurisce anche il suo terzo time-out del secondo tempo. Il nuovo massimo scarto Derthona è ancora frutto di un canestro da oltre l'arco di Vital a 5' dalla fine, 71-60. Ricci non molla e continua a colpire al tiro da tre, Hubb risponde da lontano (77-66) e sempre il play americano ritocca il nuovo picco di scarto dei padroni di casa dalla lunetta, 78-66 a -3'. Quando sembra quasi fatta la Bertram è costretta ancora a soffrire, soprattutto quando due triple di fila di Hall e Wright portano gli ospiti su un insperato -2 con 14" rimasti sul cronometro: 80-78. Parte la sequela di falli per mandare in lunetta i rispettivi avversari e a -7" Hall segna entrambi i liberi per l'81-80. Time-out Fioretti, al rientro in campo fino alla tre quarti d'attacco il Derthona dà la palla in mano a Hubb, il fallo è sistematico e i suoi 2 liberi e l'improvvisato ultimo tiro dell'Armani possono liberare la gioia definitiva della Nova Arena.

Dopo la pausa di una settimana senza campionato per le qualificazioni ai Mondiali, il Derthona si ripresenterà in Serie A con la trasferta sul campo dell'Umana Reyer Venezia, in programma sabato 5 dicembre alle ore 19:30 al PalaTaliercio di Mestre.

Le Dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Penso che abbiamo fatto la nostra migliore prestazione difensiva dell'anno, ad eccezione degli ultimi quattro minuti dove con un'avversaria di questo tipo ogni errore viene punito. Siamo stati davvero solidi, duri, commettendo falli quando c'era da farli, tutti sono stati connessi. Un risultato storico, siamo contenti per la proprietà, per tutto il Club, non si era mai vinto in casa con Milano, mi verrebbe da dire anche fortunatamente visto che prima ero dall'altra parte», sorride l'ex assistente allenatore dell'Olimpia. «Non c'è dubbio che, per onestà, quando la tua avversaria arriva da un doppio turno di coppa è la grande occasione per chi ci gioca contro. Milano ha fatto due gare pazzesche in settimana e quindi qualcosa addosso ti rimane, sia se si vince che se si perde, e i miei ragazzi sono stati bravi ad approfittarne.»

Bertram Derthona Tortona - Armani Olimpia Milano 83-80

Parziali (20-21, 37-38, 54-53)

Derthona: Eboua 8, Vital 14, Hubb 11, Gorham 10, Pecchia, A. Alibegovic 10, Di Meo n.e., Bortolani 2, Olejniczak 10, Maddox 10, Gazzotti n.e., Jallow 8. All. Fioretti.

Milano: Burnell 9, Cole 7, Wright 15, Diop 6, Tonut 2, Thompson, Ricci 15, Flaccadori, Hall 16, Guduric 8, Mathews 2, Akele n.e. All. Banchi.

Arbitri: Giovannetti, Bartolomeo, Cassina.

Spettatori: 4.022