La tripla di Zampogna punisce la zona della Paffoni, mentre il passaggio orizzontale di Morandotti concede due punti facili che valgono il 5-0 Capo d’Orlando. È il gioco a due Contento - Balanzoni a sbloccare la Paffoni, che fa 8-0 di break con capitan Balanzoni assoluto protagonista in entrambe le metà campo, tanto che alla tripla di Misters del 16-9 l’Orlandina ferma la partita. La Paffoni pasticcia leggermente in attacco e con due triple consecutive l’Orlandina torna a contatto, il canestro da vicino di Ntsourou forza al time out Belletti con i padroni di casa nuovamente avanti nel punteggio. Caramelli ci mette energia sulle linee di passaggio e a rimbalzo, 19-18 Orlandina dopo un quarto. Misters, Morandotti e Contento bucano la difesa dei padroni di casa, mentre l’energia di Odah propizia diversi extrapossessi offensivi alla Paffoni, che rimette la freccia sul 21-28. Capo d’Orlando resta in scia grazie ai suoi lunghi, poi parte una pioggia di tripla su entrambe metà campo fino al 42-40 Fulgor della pausa lunga.

Avvio di ripresa ancora favorevole ai rossoverdi, che cercano di allungare sul +9, costringendo al timeout la formazione di casa. Contatto con Balanzoni costretto a uscire per un colpo al volto, ma la Paffoni non abbassa l’intensità e trova un bel dai e vai Santi-Bianchi, con l’appoggio del play a cui seguono altre ottime giocate dei rossoverdi, che sembrano poter scappare. Due triple consecutive dell’Orlandina costringono Belletti a chiamare time out, ma i padroni di casa hanno nuovamente l’inerzia dalla loro e con l’appoggio al ferro di Sodero arriva il sorpasso dei siciliani. Odah è il primo a sbloccare le marcature dell’ultimo quarto, con la tripla del contro-sorpasso Paffoni. Due triple dall’estremo coefficiente di difficoltà di Misters e Musso accendono il Pala Fantozzi. Si entra negli ultimi 5’ sul 77-77 con una tripla di Misters clamorosa a gelare il pubblico di casa, Musso, nuovamente, a rispondere al lettone e il canestro di Klyuchnyk da centro area a firmare il sorpasso Orlandina e il timeo out Belletti. Nel finale alla Paffoni manca ancora un pizzico di lucidità e furbizia, mentre Capo d’Orlando è brava a guadagnarsi giri in lunetta convertirti con grande precisione. Finisce 94 a 85 per Capo d’Orlando che festeggia il successo. Per la Paffoni resta il rammarico per non aver centrato il successo, ma la consapevolezza di aver giocato una grande partita in trasferta.

Infodrive Capo d'Orlando - Paffoni Fulgor Basket Omegna 94-85

Parziali (19-18, 21-24, 28-27, 26-16)

Infodrive Capo d'Orlando: Bernardo Musso 19 (1/2, 5/9), Dmytro Klyuchnyk 17 (3/4, 1/2), Guglielmo Sodero 16 (3/7, 3/7), Marco Timperi 10 (3/6, 1/4), Vittorio Moltrasio 10 (1/1, 2/3), Simas Jasaitis 8 (4/4, 0/3), Alfonso Zampogna 7 (0/4, 1/1), Ricards Klanskis 5 (2/7, 0/0), Jerome Ntsourou 2 (1/1, 0/0), Salvatore Borriello 0 (0/1, 0/0), Luca Carrabotta 0 (0/0, 0/0), Rosario Orlando 0 (0/0, 0/0)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 23 (4/6, 5/10), Jacopo Balanzoni 20 (5/8, 0/0), Obinna Odah 13 (3/5, 2/4), Elia Morandotti 12 (2/2, 2/5), Marco Contento 7 (2/3, 1/4), Edoardo Santi 7 (1/2, 1/2), Simone Angelucci 3 (0/1, 1/2), Sebastiano Bianchi 0 (0/1, 0/2), Leonardo Caramelli 0 (0/0, 0/0), Luca Fiorillo 0 (0/0, 0/0), Francesco Guerra 0 (0/0, 0/0)