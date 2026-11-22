Un successo in rimonta e una sconfitta esterna nel weekend dei Giaguari Torino. La formazione di Coppa Italia espugna Firenze battendo i Guelfi 12-6 al termine di una partita decisa nell’ultimo quarto, mentre l’Under 15 cede 28-16 ai Seamen Milano dopo aver riaperto l’incontro nel terzo periodo. Due trasferte che completano il programma del fine settimana giallonero, con la sfida giovanile del sabato al Vigorelli e quella di Coppa Italia della domenica a Firenze.

Sabato, al Velodromo Vigorelli, l’Under 15 affronta i Seamen in una partita che resta senza segnature per tutto il primo quarto.

L’equilibrio si rompe nel secondo periodo. Dopo aver intercetto il quarterback giallonero, Milano passa in vantaggio 8-0, che è anche il punteggio con cui si va al riposo dopo il primo tempo.

La risposta dei Giaguari arriva nel terzo quarto: Carangella trova la corsa in touchdown e Papeo completa la trasformazione che vale l’8-8, riportando la sfida in parità.

Nell’ultimo periodo i Seamen riprendono però il controllo del risultato. Tre i touchdown rotali dei milanesi nell’ultimo quarto di gioco contro la sola segnatura ad opera di Ritacca su passaggio di Picatti trasformata da due da Botticini per il 28-16 finale con cui i Seamen si aggiudicano l’incontro.

Per i giovani gialloneri resta una prestazione di carattere, testimoniata dal pareggio raggiunto nella ripresa e dal tentativo di rimonta nell’ultimo quarto, prima dell’ultima segnatura milanese.

Domenica a Firenze sono i padroni di casa a sbloccare il risultato nel primo quarto, sfruttando un pallone perso dall’attacco torinese: Azzerlini recupera il fumble di Antony Choupo e lo riporta in touchdown per 39 yard. Baud blocca il successivo calcio di trasformazione, mantenendo il punteggio sul 6-0.

I Giaguari inseguono per tutto il primo tempo, ma è solo nella ripresa che riescono a sbrogliare il bandolo della matassa. Nel terzo quarto Mariuzzo corre per 23 yard fino alla end zone e firma il pareggio. Il calcio addizionale non va a segno e le due squadre restano sul 6-6.

La svolta arriva nell’ultimo periodo, quando la difesa giallonera produce una giocata fondamentale a pochi passi dalla propria end zone: Jerry Choupo mette a segno un sack e forza un fumble, recuperato da Baud sulla linea delle cinque yard torinesi. Un intervento che interrompe il possesso dei Guelfi e restituisce il pallone all’attacco.

È poi il passaggio di Bertuol per Luisetto a cambiare definitivamente il risultato: un’azione da 79 yard che porta i Giaguari in vantaggio per 12-6. La successiva trasformazione su corsa di Bertuol non riesce, ma Torino conserva il margine fino alla conclusione e conquista un successo fondamentale per restare in corsa per la qualificazione alla finale.

Per il prossimo weekend turno di riposo per Coppa Italia e Under 18, mentre la Under 15 sarà di scena a Ferrara contro i Duchi.