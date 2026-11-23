Pinerolo Ghiaccio: i risultati del fine settimana
Hockey protagonista di un weekend intenso: vittorie per Storm e U19, tante emozioni sul ghiaccio e un brillante terzo posto per gli U14 nella prima fase del campionato
Un altro fine settimana ricco di appuntamenti per le nostre squadre, tra concentramenti, sfide combattute e belle soddisfazioni.
U12 – RAGGRUPPAMENTO A TORINO
I nostri U12 hanno aperto il weekend al Palatazzoli, insieme a Real Torino, Aosta, Bulls e Valpe. Una giornata di sport e divertimento! Complimenti a tutti per l'impegno e la grinta.
U16 – STORM/REAL TORINO
Trasferta a Claut contro lo Zoldo per i nostri U16. Una partita combattuta, conclusa con la vittoria degli avversari per 5-2. Si continua a lavorare e a crescere, un passo alla volta.
IHL1 – STORM PINEROLO
Grande serata sul ghiaccio di casa contro il Gherdeina! Una sfida ad alto ritmo, combattuta fino all'ultimo e decisa all'overtime: i nostri Storm conquistano una splendida vittoria per 3-2.
U19 – FARM TEAM AOSTA/PINEROLO
Domenica ancora hockey in casa, con i nostri U19 impegnati contro l'Asiago. Una prestazione grintosa e convincente, che porta a una bella vittoria per 6-2! Bravissimi ragazzi.
U14 – REAL/STORM
A chiudere il weekend, la trasferta a Laives contro gli SSV Leifers. Nonostante l'impegno e la grinta, gli avversari hanno avuto la meglio, chiudendo sul 6-3.
Si conclude così la prima fase del campionato, con i nostri ragazzi che conquistano un ottimo terzo posto. Ora grinta e concentrazione per la seconda fase, che partirà domenica prossima sul ghiaccio di casa contro l'Asiago.
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