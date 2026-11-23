Un altro fine settimana ricco di appuntamenti per le nostre squadre, tra concentramenti, sfide combattute e belle soddisfazioni.

U12 – RAGGRUPPAMENTO A TORINO

I nostri U12 hanno aperto il weekend al Palatazzoli, insieme a Real Torino, Aosta, Bulls e Valpe. Una giornata di sport e divertimento! Complimenti a tutti per l'impegno e la grinta.

U16 – STORM/REAL TORINO

Trasferta a Claut contro lo Zoldo per i nostri U16. Una partita combattuta, conclusa con la vittoria degli avversari per 5-2. Si continua a lavorare e a crescere, un passo alla volta.

IHL1 – STORM PINEROLO

Grande serata sul ghiaccio di casa contro il Gherdeina! Una sfida ad alto ritmo, combattuta fino all'ultimo e decisa all'overtime: i nostri Storm conquistano una splendida vittoria per 3-2.

U19 – FARM TEAM AOSTA/PINEROLO

Domenica ancora hockey in casa, con i nostri U19 impegnati contro l'Asiago. Una prestazione grintosa e convincente, che porta a una bella vittoria per 6-2! Bravissimi ragazzi.

U14 – REAL/STORM

A chiudere il weekend, la trasferta a Laives contro gli SSV Leifers. Nonostante l'impegno e la grinta, gli avversari hanno avuto la meglio, chiudendo sul 6-3.

Si conclude così la prima fase del campionato, con i nostri ragazzi che conquistano un ottimo terzo posto. Ora grinta e concentrazione per la seconda fase, che partirà domenica prossima sul ghiaccio di casa contro l'Asiago.