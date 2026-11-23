Basket College Novara espugna il campo dell’AC Rolcar Torino Teen Basket con il punteggio di 76-65, conquistando due punti importanti al termine di una partita condotta dal primo all’ultimo minuto.

I Collegiali hanno costruito il successo attraverso tre quarti di grande intensità, qualità offensiva e attenzione difensiva, senza mai concedere agli avversari né la parità né un cambio di leadership. Il massimo vantaggio novarese ha raggiunto le 29 lunghezze, mentre al termine del terzo periodo il tabellone indicava un eloquente 70-45.

L’avvio è tutto di marca novarese. Mohamed Fam domina immediatamente nel pitturato e realizza dieci punti nel primo quarto, guidando il College al primo allungo. La squadra di coach Stefano Boselli muove bene il pallone, attacca con decisione e trova anche continuità dalla distanza, chiudendo la frazione sul 21-11.

L’inizio di Gabriele Andretta viene condizionato da due falli commessi nei primi quattro minuti, circostanza che obbliga lo staff a gestirne con prudenza l’impiego e ne limita inevitabilmente la continuità.

Nel secondo periodo sale in cattedra Riccardo Cucchi, autore di dieci punti nella frazione con due triple e due tiri liberi. Basket College piazza un parziale di 10-0, vola sul 35-16 e prende saldamente il controllo della gara.

La difesa concede poco, Fam continua a rappresentare un riferimento costante sotto canestro e Pietro Beretta garantisce solidità nella gestione. Il College si aggiudica il quarto per 26-16 e raggiunge l’intervallo lungo avanti 47-27.

La Rolcar prova a reagire dopo la pausa, aumentando aggressività e pressione. I padroni di casa costruiscono un parziale di 12-4, ma la risposta novarese è immediata: un controbreak di 11-1 spegne il tentativo di riavvicinamento.

Fam aggiunge altri sette punti, Cucchi mantiene alta la pericolosità perimetrale e arrivano contributi importanti da Beretta, Gianluca Cristiano e Matteo Sassi. Il College vince anche il terzo quarto per 23-18, raggiunge il 70-45 e tocca nel corso della frazione il massimo vantaggio di 29 punti.

Con la partita ormai saldamente indirizzata, nell’ultimo periodo coach Boselli sceglie di ampliare le rotazioni, distribuire i minuti e coinvolgere maggiormente i giovani presenti a referto. Una decisione coerente con la filosofia del progetto “Road to the Future”, che considera ogni esperienza maturata in Serie C una parte fondamentale del percorso di crescita.

La Rolcar, senza più nulla da perdere, continua a giocare con intensità e riduce progressivamente lo scarto. Il naturale calo di tensione dei Collegiali e la minore continuità offensiva consentono ai padroni di casa di aggiudicarsi l’ultima frazione per 20-6, senza però mettere realmente in discussione il risultato.

La sirena consegna a Basket College Novara una meritata vittoria per 76-65.

La copertina individuale appartiene a Mohamed Fam, autore di 27 punti, con dodici canestri da due e un perfetto 3 su 3 dalla lunetta. Accanto a lui brilla Riccardo Cucchi, che chiude con 20 punti e quattro triple.

Impatto notevole anche per Samuele Liberali, capace di realizzare 9 punti in appena sei minuti e mezzo. Il suo minutaggio viene però limitato da un problema fisico: lo staff, per prudenza, decide di non correre rischi e di tenerlo a riposo per la restante parte dell’incontro.

Beretta contribuisce con 6 punti, Cristiano con 4, mentre Matteo Zoppellaro e Sassi ne aggiungono 3 ciascuno. A referto anche Andretta e Lorenzo Giustina, entrambi con 2 punti. Minuti preziosi vengono concessi inoltre a Riccardo Piccolini ed Edoardo Salmin, pienamente coinvolti nel percorso della prima squadra.

Basket College Novara chiude con nove giocatori a segno, sei triple realizzate e un eccellente 10 su 12 ai tiri liberi.

Una vittoria di squadra, costruita attraverso intensità, condivisione e personalità, e completata dai minuti concessi ai giovani chiamati a rappresentare il presente e il futuro del College.

AC ROLCAR TORINO TEEN BASKET – BASKET COLLEGE NOVARA 65-76

Parziali (11-21, 27-47, 45-70, 65-76)

AC Rolcar Torino Teen Basket: Pesci 26 (1), Di Matteo 11, Savasta 8, Guggia 5 (1), Russano 4, Raviola 4, Stella 3, Gilli 2, Catozzi 2, Toma 0.

Basket College Novara: Fam 27, Cucchi 20 (4), Liberali 9 (1), Beretta 6, Cristiano 4, Zoppellaro 3 (1), Sassi 3, Andretta 2, Giustina 2, Piccolini 0, Salmin 0.

Allenatore: Stefano Boselli.

Tiri liberi: Rolcar Torino 19/27; Basket College Novara 10/12.

Canestri da due: Rolcar Torino 20; Basket College Novara 24.

Triple realizzate: Rolcar Torino 2; Basket College Novara 6.

Falli commessi: Rolcar Torino 19; Basket College Novara 25.

Tra parentesi il numero delle triple realizzate.