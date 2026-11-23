Una bella soddisfazione per il settore giovanile maschile del VOLLEY PARELLA TORINO: ben sette nostri atleti sono stati convocati per partecipare al Regional Day 2026, appuntamento di grande rilievo tecnico organizzato insieme allo Staff di Qualificazione Nazionale.

Un riconoscimento importante che premia il talento, l'impegno e la crescita dei nostri ragazzi, appartenenti alle annate 2012 e 2013, e che rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la società.

Queste convocazioni, però, non sono soltanto il risultato delle qualità individuali dei singoli atleti, ma anche la testimonianza del valore del lavoro quotidiano svolto in palestra. Un percorso fatto di allenamenti, sacrifici, dedizione e condivisione, nel quale la crescita del singolo passa necessariamente attraverso il contributo e il sostegno di tutta la squadra.

A tutti i ragazzi vanno i complimenti della società e dello staff tecnico, con l'augurio di vivere questa esperienza con entusiasmo, curiosità e voglia di continuare a migliorarsi.