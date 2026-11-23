C'è una squadra che sta facendo sognare Cuneo, un entusiasmo che cresce partita dopo partita e un'intera città che si sta lasciando travolgere dalle emozioni della pallavolo. La prima vittoria conquistata in campionato contro Verona ha dato ulteriore slancio a un'ondata di passione che sta coinvolgendo sempre più tifosi, appassionati e cittadini. E c'è un progetto che vuole trasformare questo sentimento in qualcosa di ancora più grande. Il futuro del Cuneo Volley è aperto a tutti coloro che ci credono , e adesso è il momento di fare un passo avanti.

Si avvicina l'ultimo appuntamento del Road Show «Cuneo è di chi ci crede», il progetto di azionariato popolare con cui il Club ha scelto di aprire le porte della società alla propria comunità, coinvolgendo tifosi, cittadini, partner e soprattutto il tessuto imprenditoriale del territorio. L'appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre al ristorante Da Costa, in viale degli Angeli 77 a Cuneo, con una serata pensata in particolare per imprenditori, professionisti e rappresentanti delle aziende della provincia.

È un momento particolarmente significativo per avvicinarsi alla società. Il Cuneo Volley sta vivendo una fase di grande entusiasmo, alimentata dai risultati sul campo e dalla crescente partecipazione del pubblico. La vittoria contro Verona ha rappresentato una spinta importante, ma soprattutto ha confermato quanto questa squadra sappia accendere la passione di una città intera. Un entusiasmo che non si ferma al palazzetto, ma che può diventare un'opportunità per tutto il territorio.

Proprio da questa energia nasce l'invito rivolto al mondo imprenditoriale: non limitarsi a sostenere la squadra da spettatori, ma scoprire la possibilità di diventarne parte attiva. Il Road Show rappresenta l'occasione ideale per conoscere da vicino il progetto, ascoltare direttamente il presidente Gabriele Costamagna, approfondire le modalità di adesione e capire cosa significhi entrare nell'azionariato popolare del Cuneo Volley.

«Cuneo è di chi ci crede» non è soltanto uno slogan, ma una visione di lungo periodo. L'obiettivo è costruire una società sempre più solida, radicata nel territorio e capace di guardare al futuro con basi patrimoniali e progettuali più forti. Come spiegato dal presidente nel corso del primo incontro con le aziende del network, il progetto nasce anche dalla volontà di rendere il Cuneo Volley un'istituzione per la città, una realtà che non dipenda dalle scelte di un singolo imprenditore, ma che possa contare su una comunità ampia e partecipe.

Un aspetto importante riguarda la destinazione delle risorse raccolte: una parte significativa sarà infatti investita nell'acquisto di un immobile da trasformare in foresteria per i ragazzi del settore giovanile. Un investimento sul patrimonio della società, ma soprattutto sulle nuove generazioni e sulla possibilità di offrire ai giovani atleti strutture e opportunità sempre migliori.

L'azionariato popolare prevede due modalità di partecipazione: una quota da 200 euro, pensata per tifosi e appassionati che desiderano entrare nella compagine societaria, e una da 2.000 euro, che garantisce ulteriori diritti all'interno della società, compresa la possibilità di partecipare alle decisioni sul bilancio. Non si tratta di una sponsorizzazione, ma di un vero e proprio investimento attraverso l'acquisizione di quote del Cuneo Volley. La campagna sarà gestita attraverso la piattaforma Mamacrowd, partner dell'iniziativa.

L'ambizione è quella di ampliare significativamente la base societaria, coinvolgendo 150, 200 o persino 300 nuovi soci. Un traguardo che può diventare realtà anche grazie alla partecipazione degli imprenditori cuneesi, chiamati a conoscere un progetto che vuole mettere insieme risorse, competenze, idee e passione per costruire un futuro ambizioso.

La serata del 25 novembre sarà quindi molto più di una semplice presentazione: sarà un momento di incontro tra imprenditoria, territorio e sport, un'opportunità per conoscere altri protagonisti dell'economia locale, confrontarsi con la dirigenza del Club e scoprire concretamente come partecipare alla crescita della società. Non mancherà una cornice conviviale, con degustazioni di prodotti del territorio, pensata per favorire il dialogo e la nascita di nuove relazioni.

Il Cuneo Volley vuole allargare la propria famiglia e cerca nuovi compagni di viaggio. Imprenditori che abbiano voglia di investire nel territorio, credere in un progetto sportivo e contribuire a costruire qualcosa che possa durare nel tempo. Perché una squadra può vincere una partita in campo, ma per costruire un futuro importante ha bisogno anche di una città e di un tessuto imprenditoriale che scelgano di camminare al suo fianco.

L'invito è dunque rivolto a tutte le aziende, agli imprenditori e ai professionisti del territorio: partecipare alla serata del 25 novembre significa concedersi l'opportunità di conoscere un progetto, fare domande, approfondire e valutare come diventarne protagonisti. Non è necessario aver già sostenuto il Club o far parte del suo network: questa serata è aperta anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo biancoblù.

Per partecipare all'ultimo appuntamento del Road Show, in programma mercoledì 25 novembre al ristorante Da Costa, è necessario compilare il form al seguente link:

https://cuneovolley.it/eventi/cuneodichicicrede-roadshow-business

Il Cuneo Volley invita il mondo imprenditoriale a rispondere presente: l'entusiasmo di Cuneo è un'onda che continua a crescere. È il momento di salirci sopra e contribuire a scrivere insieme il futuro biancoblù. Perché Cuneo è di chi ci crede!