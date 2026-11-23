Dopo un avvio di stagione entusiasmante e per certi versi sorprendente, la formazione di coach Paolo Moretti sta attraversando quello che ad oggi è il suo primo momento di calo di rendimento, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite, l’ultima in casa lo scorso sabato contro Rimini. Con un bilancio ancora positivo di sei vittorie e quattro sconfitte, la Reale Mutua è chiamata a ritrovare solidità e fiducia contro la neopromossa Caserta, squadra capace di esaltarsi esprimendo una pallacanestro offensiva di alto livello.

Coach Paolo Moretti presenta così la sfida: «Recuperiamo la quinta giornata di campionato contro la JuveCaserta di coach Lino Lardo, che ritrovo dopo tanti anni con grande piacere e che sta svolgendo un lavoro di tutto rispetto con la sua squadra, conquistando la promozione in Serie A2. Affrontiamo una formazione con talento sul perimetro, fisicità in ogni ruolo. In una sfida così ravvicinata, è fondamentale recuperare le energie psicofisiche dopo la sconfitta contro Rimini, per affrontare al meglio una squadra che ci metterà alla prova soprattutto dal punto di vista del ritmo e dell'atletismo».

A richiamare l'attenzione sugli aspetti da migliorare dopo la sconfitta contro Rimini è anche il capitano Federico Massone: «Veniamo da una sconfitta casalinga nella quale non siamo riusciti a dare la nostra impronta alla partita, soffrendo a rimbalzo e in diversi aspetti del gioco. La nostra priorità per martedì sarà riuscire a imporci fisicamente, soprattutto in difesa, contro una squadra che fa del ritmo elevato una delle sue caratteristiche principali».

GLI AVVERSARI | PROVALUE JUVECASERTA 2021

La ProValue JuveCaserta 2021, guidata da coach Lino Lardo, si presenta al Pala Gianni Asti con un bilancio di 3 vittorie e 7 sconfitte. La formazione campana ha conquistato tutti i propri successi davanti al pubblico di casa ed è ancora alla ricerca della prima affermazione esterna. I numeri evidenziano caratteristiche e tendenze quasi opposte rispetto a quelle della Reale Mutua. Caserta è tra le squadre offensivamente più produttive del campionato (5ª per offensive rating e 7ª per punti segnati di media, mentre Torino ha il secondo peggior attacco considerando entrambe le voci statistiche). Al contrario, i torinesi si distinguono maggiormente nella metà campo difensiva, occupando il 6° posto per defensive rating e il 4° per punti concessi, a fronte di una Caserta che ha la terza peggior difesa della categoria considerando entrambe le voci. Una contrapposizione di stili che potrebbe rappresentare una delle chiavi tattiche dell'incontro.

Il roster a disposizione di Lardo conserva il gruppo protagonista della promozione, rinforzata con l'inserimento di due giocatori americani e di un paio di elementi ad aggiungere profondità alle rotazioni. Il principale punto di riferimento è Domenico "Mimmo" D'Argenzio, playmaker ed eroe locale, particolarmente amato dal pubblico casertano. Ai soli 175 cm di altezza, D'Argenzio compensa con personalità, talento e capacità di incidere nei momenti decisivi, risultando anche il miglior realizzatore della formazione campana con 13 punti di media. Tra i protagonisti confermati dalla passata stagione troviamo Vittorio Nobile, esterno con un importante vissuto anche in A2, Damir Hadzic e Matteo Laganà nel reparto esterni, oltre al lungo Vittorio Lo Biondo, l’ala Luca Brambilla e il giovane Francesco Junior Sorbo. Caserta deve fare i conti con la pesante assenza di Alessandro Sperduto, giocatore capace di garantire punti importanti. Il reparto stranieri è composto da Jaron Johnson, ala americana di grande talento ed esperienza internazionale, con trascorsi anche nella massima serie con Varese, e Jalen Henry, lungo robusto e fisico, capace anche di allargare il campo (39% da tre). Ad allungare il reparto lunghi ecco anche Fadilou Seck, ex di giornata dopo l'esperienza in maglia Reale Mutua nella stagione 2024/25. Il suo inserimento ha portato ulteriore atletismo ed energia alla formazione campana. Completa le rotazioni Rafael Stable Terry, giovane proveniente dal settore giovanile di Bassano.

INIZIATIVE PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, Basket Torino dedicherà alla sensibilizzazione su questo tema diversi momenti della serata. Come già avvenuto nella sfida contro Rimini, i giocatori scenderanno in campo con un segno rosso sul volto, aderendo alla campagna promossa da LNP. Prima della palla a due verrà diffuso un messaggio di sensibilizzazione, accompagnato da contenuti sui maxischermi e sui LED dedicati al numero antiviolenza e antistalking 1522, con il claim “1522, non sei sola”. Sarà inoltre osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime di femminicidio. Durante l'intervallo lungo è previsto un ulteriore momento di sensibilizzazione, che vedrà scendere sul parquet del Pala Gianni Asti gruppi giovanili e senior di squadre femminili e maschili della città, uniti per lanciare un messaggio comune contro la violenza sulle donne. All'iniziativa prenderà parte anche la vicesindaca di Torino, Michela Favaro, con un intervento sul tema.

INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili online su Vivaticket oppure presso la biglietteria del Pala Gianni Asti martedì a partire dalle 18.30. In occasione del Black Friday, resta attiva la Promo Università, che permette agli studenti di assistere alla sfida acquistando un biglietto al prezzo speciale di 5 euro nei settori Distinti Blu e Curve. Per usufruire della promozione sarà obbligatorio esibire un badge universitario valido (anche in formato digitale) all'ingresso del palazzetto.