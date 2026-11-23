Non si ferma l'ondata di successi in casa Club76.

In Serie B1 il Club76 Fenera Chieri si impone al tie-break, 2-3 contro Oro Cash Picco Lecco (15-25, 23-25, 25-21, 25-18, 12-15). Occelli e compagne hanno dovuto sudarsi risultato e punti in classifica giocando bene, con attenzione e determinazione. La gara ha avuto un andamento molto altalenante, senza mostrare una reale superiorità di una delle due squadre, anche se Chieri ha la meglio al termine per aver saputo capitalizzare gli ultimi istanti del quinto set. Miglior realizzatore Falcone con 15 punti, seguita da Arbore e Wafo con 12. La prossima gara si giocherà sabato 28 novembre alle 15 al PalaFenera di Chieri contro Alfieri Cagliari.

In Serie C il Club76 Playasti inciampa 1-3 contro Volavalley Caselle (25-18, 20-25, 19-25, 23-25). Dopo un primo set giocato bene, le astigiane perdono la concentrazione e non riescono ad essere incisive.

In U17 Regionale il Club76 Playasti vince 3-1 contro PVB Canelli Cime Cardedu (25-15, 23-25, 25-10, 25-22). Un ottimo risultato, con l'intera posta in palio portata a casa.

Il Club76 L’Alba Volley in Serie D vince 3-1 contro ASD RS Volley Racconigi (25-16, 25-18, 22-25, 25-17). Dopo lo scivolone di sabato scorso, le “clubbine” si impongono nuovamente in casa. Buono il servizio e solida la ricezione, che permette loro di tenere alto il livello di gioco.

Il Club76 L’Alba Volley in U17 Regionale vince 0-3 affrontando Sammaborgo U17 Red (19-25, 23-25, 21-25). Trasferta impegnativa per le albesi, che conquistano tre punti importanti, riuscendo a imporre il loro gioco fin dall'inizio e trovando la continuità e la mentalità che serviva contro una squadra molto solida in seconda linea.

Benissimo in U15 Regionale: il Club76 MTS Ser Santena vince 3-0 contro Aronavolley72 (25-17, 25-14, 25-22). Buona gara delle ragazze, che portano a casa un'altra vittoria da tre punti che consolida il primo posto nel girone.

In U14 il Club76 vince su Carmagnola per 3-0 (25-11, 25-10, 25-14).

Fa bene anche il Club76 Playasti che, in U14, vince 3-0 su PGS Jolly Castagnole (25-9, 25-10, 25-15). Buona prestazione, con un risultato mai realmente in discussione. Manca ancora un pizzico di coraggio nel variare le soluzioni offensive e rendere il gioco biancoblù meno prevedibile, ma il cinismo mostrato in campo ha contribuito a costruire e consolidare il divario con le avversarie.

Il Club76 in U13 cede 2-3 contro Parella 2014 (25-23, 15-25, 25-22, 9-15).

Infine, il Club76 Playasti vince anche in U13, 3-1 contro Mon.vi Bam rossa (25-20, 17-25, 25-11 , 25-14). Va alla squadra astigiana la vittoria nel big match del Campionato di eccellenza Under 13.