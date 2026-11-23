Pioggia di medaglie per la Società Ginnastica La Marmora al Palazzetto Comunale di Vezza d' Alba, dove domenica 22 novembre si è svolta la terza prova del Campionato Regionale Individuale Silver di ginnastica ritmica, livello LA2.

A rappresentare la La Marmora, sono scese in pedana 6 giovanissime ginnaste in tre diverse categorie.

Le più grandi soddisfazioni sono arrivate da Matilde Lanza e Bianca Gilardino, che hanno gareggiato nella categoria A4.

La star della giornata è stata sicuramente Matilde che, che con una tenuta di gara ineccepibile, ha fatto un ineguagliabile en plein conquistando ben 3 ori , in quanto ha vinto sia la classifica generale che le specialità fune e cerchio, coronando una giornata che resterà certo per lei indimenticabile.

3 podi anche per Bianca,la sua inseparabile compagna, che ha eseguito correttamente e con la sua solita eleganza i suoi esercizi, conquistando un terzo posto in classifica generale, un secondo nella specialità corpo libero e una splendida vittoria nella specialità palla.

Caterina Lusiani ,Caterina Bora e Lara Mazzuchetti hanno gareggiato nelle A2.

Al termine della competizione sono risultate rispettivamente quarta, quinta e tredicesima su 21 partecipanti.

Ottimo l' esordio in una gara federale per Lara, che è giunta ottava alla palla e decima al corpo libero.

Enorme soddisfazione per Caterina Lusiani che è salita sul terzo gradino del podio nella specialità corpo libero e sul secondo in quella della fune ed anche per Caterina Bora, che è arrivata terza con la palla.

Nella categoria A3 ha gareggiato Ginevra Sasso che, reduce da una recente influenza, non è purtroppo riuscita ad eseguire il suo programma con la solita precisione ed è incappata in un paio di errorini che hanno pesantemente inficiato la sua posizione a fine gara.

La classifica finale la vede all' undicesimo posto su 15 concorrenti, risultato che certo non rispecchia il suo valore.

Per fortuna è riuscita anche lei a provare l' ebbrezza di salire sul podio, in quanto è giunta terza nella classifica di specialità all' attrezzo fune.

Un forte applauso va quindi a tutte le nostre meravigliose Lamarmorine; la speranza è che questi splendidi risultati siano da sprone per tutte loro al fine di lavorare con sempre maggior impegno e determinazione.

Il prossimo weekend Anna Baiolini, Maddalena Calcagno e Caterina Santangelo parteciperanno a Candelo all'ultima gara regionale prevista per questa annata agonistica.

Da dicembre, le ginnaste si impegneranno nella preparazione del saggio natalizio e dei prossimi programmi di gara, per farsi trovare pronte per l' avvio delle competizioni del 2027.