Terza di campionato agro-dolce per le ragazze del Volvera Rugby. Opposte sul campo di via Castagnole alle più esperte romane dell’Unione Capitolina, le giallonere sono uscite sconfitte per 21-22 al termine di un incontro combattutissimo, giocato su un campo pesantissimo: quasi un rugby di altri tempi.

Il Volvera è andato quasi subito in meta con un’azione personale di Matilde Cecati e la trasformazione di Delfino; le romane hanno accorciato con una meta non trasformata. Un’azione prolungata in area di meta ha consentito a Barbara Tombolato di segnare ed a Delfino di trasformare: 14-5 al 20’ e tale è stato il punteggio alla fine del primo tempo.

Ad inizio di ripresa altra meta non trasformata della Capitolina e seconda meta di Cecati, sempre trasformata da Delfino. A questo punto l’Unione Capitolina ha aumentato la pressione, venendo però ben contrastata dalle giallonere, che sono riuscite a contenere i danni (meta romana al 24’), per venire poi superate quasi allo scadere dopo una lunga azione nella propria area di meta, completata dall’unica trasformazione dalle avversarie. Inutile il tentativo finale di sovvertire il risultato, con tutta la squadra in attacco ed un piazzato da distanza improbabile a tempo scaduto.

Il Volvera ha sofferto moltissimo nelle mischie, dominate dalle romane, mentre è stato superiore nel gioco alla mano e soprattutto nei placcaggi difensivi.

Resta il dispiacere per il primo successo in campionato sfuggito nel finale, ma le partite durano 80’ e quindi non è lecito recriminare; entrambe le squadre avrebbero meritato di vincere e il punto conquistato in classifica, frutto del “bonus difensivo”, smuove la classifica delle giallonere, ora non più all’ultimo posto.

Formazione: Drissi, Asti, M. Cecati, Tota, Armando, Romano, Gobello (Ianniello), Mugnaini, De Paoli (A. Tombolato), Novarese, Gariglio, Delfino, Bullari (Quinzi), Salvati, B. Tombolato. A disposizione: Lorenzo, Basile, Spirlì, Labagnara, Ristorto.

Importante successo, invece, per la Seniores maschile che ha affrontato sul campo di Volpiano la formazione cadetta del VII Rugby, rinforzata con giocatori di serie A in pausa nel proprio campionato.

Inizio sprint dei gialloneri, con una meta di prepotenza di Moioli, una di Barberio ed un’altra di Moioli; le squadre sono quindi andate al riposo sul 17-0 per il Volvera.

All’inizio della ripresa il Settimo ha accorciato con una maul da touche, ma i gialloneri hanno ristabilito le distanze con una meta di Paoli e allungato con un piazzato di Daniele Porporato. L’ultimo quarto d’ora ha visto i padroni di casa arrembanti andare in meta per due volte, ma ciò non è bastato per pareggiare i conti: i gialloneri hanno infatti vinto la partita per 25-21, piazzandosi al secondo posto in classifica, ad un punto dalla capolista Cuneo Pedona.

Formazione: Aghemo, Coppola (Ferraud), Durante (Michienzi), L. Porporato, Picaro, Nardi, Delfino (De Martini), Moioli, Maganuco, Giraudo (Zangirolami), De Paoli, D. Porporato (Mascia), Falagario, Cava (De Giuli), Barberio (Racca).

In mattinata era scesa in campo, sul fango di Volvera, anche la under-14 giallonera, opposta al San Mauro.

Sul terreno pesante i giovani gialloneri non sono però riusciti a sviluppare il proprio gioco arioso: la palla in mano e il movimento al largo hanno faticato in un campo difficile.

Il tabellone finale ha segnato un pesante 14-50, che non ammette alibi né scuse, a favore degli ospiti.

Resta molto da sistemare, soprattutto nella difesa e nell'organizzazione di squadra, e serve maggiore capacità di adattamento quando la gara si fa in salita.

Al di là del punteggio, resta però l'immagine di ragazzi infangati e sorridenti, un gruppo unito che pian piano riuscirà a migliorare.