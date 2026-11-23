Due giorni di riposo e da oggi nuovamente in palestra. L’ Acqua Sant’Anna Cuneo comincia così una nuova settimana di lavoro, dopo la bella vittoria conquistata venerdì sera 20 novembre nell’anticipo contro Rana Verona . Un successo importante, arrivato in diretta Rai e davanti a oltre 2.500 spettatori, che ha permesso ai biancoblù di conquistare i primi tre punti stagionali e, soprattutto, di sbloccarsi in campionato.

Il programma settimanale prevede oggi, lunedì 23 novembre, una seduta alle ore 17 presso la palestra PNRR di Cuneo. Domani, martedì 24, la squadra tornerà al lavoro alle 16.30, sempre alla palestra PNRR di Cuneo. Mercoledì 25 novembre appuntamento alle ore 17 al Palazzetto di Cuneo, mentre venerdì 27 la seduta è fissata alle 16.30, ancora al Palazzetto. Ultimo allenamento della settimana sabato 28 novembre, alle ore 10, al Palazzetto di Boves, prima della partenza e della trasferta in Veneto. Giovedì 26 novembre sarà invece una giornata di riposo.

Una settimana di lavoro importante per preparare al meglio il prossimo appuntamento di campionato, con l'obiettivo di dare continuità alle indicazioni positive emerse contro Verona.

Intanto, la regular season di SuperLega ha ormai virato il giro di boa del girone di andata. Le prime sei giornate hanno già delineato un campionato dai due volti: da una parte Perugia, Civitanova, Trento e Piacenza, che occupano le posizioni di vertice, dall’altra una classifica estremamente corta e combattuta dalla quinta posizione fino al fondo della graduatoria. Modena, grazie alla vittoria su Cisterna nella sesta giornata, ha guadagnato qualche lunghezza portandosi a quota 9 punti, ma alle sue spalle regna l'equilibrio, con ben sette squadre racchiuse in appena tre punti.

In uno scenario così incerto, ogni partita può cambiare sensibilmente gli equilibri: basta un risultato negativo per ritrovarsi a guardare la classifica da una prospettiva completamente diversa. L’Acqua Sant’Anna Cuneo, grazie ai tre punti conquistati contro Verona, occupa attualmente la nona posizione a quota 6 punti, in compagnia di Milano, Prata e Padova, ma con una vittoria in meno. Proprio Padova sarà il prossimo avversario dei cuneesi, nella settima giornata di campionato. I veneti hanno però già disputato in anticipo la gara dell’undicesima giornata contro Perugia, cedendo per 3-0 alla formazione di Giannelli.

Il successo contro Verona rappresenta dunque un passaggio importante per il percorso dei biancoblù, ma coach Matteo Battocchio invita a mantenere alta la concentrazione e a non perdere di vista il lavoro quotidiano.

«Siamo chiaramente contenti di esserci sbloccati. Era molto importante conquistare questa prima vittoria per tutta una serie di motivi e, soprattutto, toglierci il peso che ci portavamo dietro. Vincere aiuta sempre a lavorare con maggiore serenità. Sappiamo, però, che serve qualcosa in più: contro Verona abbiamo potuto contare anche sulle difficoltà dell'avversario e, in altre condizioni, alcuni dei set e dei punti che abbiamo giocato probabilmente li avremmo persi contro squadre più in condizione. Dobbiamo essere consapevoli di questo e continuare a lavorare come abbiamo fatto fino a oggi. Stiamo crescendo bene, un pezzettino alla volta, e il nostro obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili quando davvero conterà».

Archiviata la parentesi Verona, l'attenzione si sposta ora sulla trasferta di domenica 29 novembre, quando alle ore 17 l’Acqua Sant’Anna Cuneo sarà ospite della Sonepar Padova alla Kioene Arena. Una squadra che il tecnico biancoblù conosce e rispetta, dotata di individualità importanti e di un impianto di gioco particolarmente solido.

«Padova è una squadra molto quadrata, con una diagonale importante e giocatori di assoluto valore. L'opposto ha disputato la prima tappa di VNL con la Nazionale e ha trascorso tutta l'estate in nazionale con l'Iran. Anche in banda hanno elementi di grande qualità: Orioli è un nazionale italiano, ha giocato in VNL quest'estate, mentre Leo Lucas è schiacciatore nella Nazionale brasiliana».

Una rosa profonda e completa, che può contare anche sull'esperienza di un libero di grande affidabilità come Ciccio D'Amico, protagonista nella scorsa stagione a Verona, con cui ha conquistato la Coppa Italia, dopo aver vestito anche la maglia della Lube.

«D'Amico è un libero molto forte, l'anno scorso a Verona ha giocato da titolare e ha vinto la Coppa Italia. Alla Lube era il secondo, ma ha dimostrato tutto il suo valore. Anche al centro Padova ha giocatori importanti: Truocchio e Pellacani, entrambi italiani, insieme al tedesco Kunstmann. Sono centrali molto alti, fisicati e capaci di garantire una presenza importante a muro. Insomma, Padova è una squadra di assoluto valore».

La settimana di preparazione sarà quindi fondamentale per arrivare alla Kioene Arena con la giusta attenzione e la consapevolezza di poter proseguire il percorso di crescita intrapreso. La prima vittoria ha restituito fiducia e serenità all'ambiente, ma la strada è ancora lunga e il campionato non concede pause. Per l'Acqua Sant’Anna Cuneo sarà un'altra occasione per misurare i propri progressi, dare continuità al risultato ottenuto contro Verona e provare a muovere ancora la classifica.