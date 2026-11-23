Durante la manifestazione condotta da Maurizio Gai, sono state premiate le squadre vincitrici dei campionati giovanili piemontesi di baseball e softball, le atlete e gli atleti che si sono distinti nelle Nazionali Italiane e nelle Selezioni Regionali di categoria.

Sono stati consegnati riconoscimenti anche a giornalisti, ad organi federali regionali ad alcune associazioni sportive ideatrici di progetti inclusivi.

Il Presidente Federale Marco Mazzieri è stato l'ospite d'onore della serata, accolto dal sindaco del Comune di Castellamonte Pasquale Mazza assieme alla sua Giunta, da Lucio Zingarelli e da Luca Bracco rispettivamente presidente del C.R. FIBS Piemonte e della Canavese Baseball Softball, società che oltre ad ospitare l'evento ha messo in campo decine di volontari che hanno reso indimenticabile questa edizione di Piemonte Awards.

Hanno presenziato i consiglieri federali Marco Mannucci e Sabrina Olivero, quelli regionali Lorena Cerami, "Miranda" Scotto, Michela Bauducco e Tommaso Giarola, oltre a diverse autorità civili e militari del canavese.

La manifestazione si è aperta con il videomessaggio del Presidente della Regione Piemonte dr. Alberto Cirio assente per precedenti impegni istituzionali, si è conclusa con la consegna della Coppa Defender all'Avigliana Rebels.

Italia Baseball

Riconoscimenti speciali per la qualificazione alla Premier 12

• Marco Artitzu (cresciuto nel Porta Mortara)

• William Wong (cresciuto nel Settimo)

Premiazioni di squadra

Campionati Regionali

• U12 Baseball: Avigliana Rebels

• U15 Baseball: Canavese Academy

• U18 Baseball: Vercelli

• U13 Softball: Avigliana Rebels

• U16 Softball: Porta Mortara

• U19 Softball: La Loggia

Campionato Regionale Friends Cup

• U12 Baseball: Avigliana Rebels

• U13 Softball: Avigliana Rebels

Coppa Piemonte 2026

• U12 Baseball: Avigliana Rebels

• U15 Baseball: Canavese Academy

• U18 Baseball: Skatch Boves

• U13 Softball: BC Settimo

• U16 Softball: Avigliana Rebels

Friends Cup Piemonte

• U12 Baseball: Baseball Club Fossano

Defender

• Avigliana Rebels (annunciato in chiusura)

Premiazioni individuali

Club Azzurro – Atleti

• U15 Baseball (Torneo WTBL ad Anzio e Nettuno): Edoardo Filosa (BC Settimo), Kevin Wong (BC Settimo)

• Softball (Torneo EMRYT a Collecchio): Lisa Favino (Porta Mortara), Viola Milan (Porta Mortara)

• U18 Baseball (Campionato Europeo in Friuli Venezia Giulia): Corrado Resca (Grizzlies, in forza al BC Settimo)

• U15 Softball (Europeo in Olanda): Cloe Guzzon (Porta Mortara), Giorgia Eremita (Porta Mortara)

• Softball Seniores / Élite (Qualificazioni Coppa del Mondo): Laura Vigna (in forza al Forlì, cresciuta nel Settimo BC)

Tecnici e dirigenti squadre nazionali

• Softball Nazionale U18: Maristella Perizzolo

• Baseball U12: Alessandro Rosa Colombo

• Baseball 5: Isabella Dalbesio

Incarico regionale tecnici

• Mario Benetti: DRT FIBS Piemonte

Progetto "Talento in Movimento" (MVP)

• U10 Baseball Rookies: Emanuele Campus (Canavese)

• U12 Baseball: Francesco Pio Verrastro (BC Settimo)

• U14 Baseball: Adrian Carpio (Porta Mortara)

• U15 Baseball: Marco Zanin (Canavese Academy)

• U13 Softball: Gaia Di Marco (Avigliana Rebels)

• U16 Softball: Greta Zocco (La Loggia)

Promozioni senior

• Mondovì: Promozione in Serie A Silver

• Portamortara: Promozione in Serie B

Impegno sociale

• Portamortara Baseball Softball: Impegno sociale e inclusione (con la partecipazione del Dott. Ugo Negri, rappresentante dell'Associazione Il Timone)

• DrAgon: Progetto con l'ASL rivolto a bambini nello spettro autistico

Ringraziamenti istituzionali e "Voci del Diamante"

• RAAR / COG: Maurizio Signoretti; Rocco Di Miceli

• GUST: Franco Aimonetti

• DRA: Aldo Barile

• Designatore arbitri: Andrea Netti

• CNC – Classificatori: Anita Manca; Mario Pinardi; Bruna Beltrando; Angelo Pesenti

• DRT: Mario Benetti

• Voci del Diamante – Giornalisti:

- Domenico La Tagliata (per il costante focus su La Stampa sull'attività delle formazioni piemontesi di baseball/softball)

- Maurizio Valletta (ideatore di Sport Turin, formato sui social media dedicato anche a baseball e softball)