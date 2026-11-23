Piemonte Awards 2026, festa del baseball e softball: premiate squadre e protagonisti con il presidente federale Mazzieri
A Castellamonte celebrata la stagione agonistica piemontese con riconoscimenti alle società, agli atleti, ai tecnici e ai progetti inclusivi. Coppa Defender all'Avigliana Rebels
Sabato 21 novembre all'interno del Pala San Bernardo di Castellamonte (To) si è svolta "Piemonte Awards", cerimonia di chiusura della stagione agonistica 2026 organizzata dal Comitato Regionale FIBS Piemonte in collaborazione con l'Asd Canavese Lynx Academy
Durante la manifestazione condotta da Maurizio Gai, sono state premiate le squadre vincitrici dei campionati giovanili piemontesi di baseball e softball, le atlete e gli atleti che si sono distinti nelle Nazionali Italiane e nelle Selezioni Regionali di categoria.
Sono stati consegnati riconoscimenti anche a giornalisti, ad organi federali regionali ad alcune associazioni sportive ideatrici di progetti inclusivi.
Il Presidente Federale Marco Mazzieri è stato l'ospite d'onore della serata, accolto dal sindaco del Comune di Castellamonte Pasquale Mazza assieme alla sua Giunta, da Lucio Zingarelli e da Luca Bracco rispettivamente presidente del C.R. FIBS Piemonte e della Canavese Baseball Softball, società che oltre ad ospitare l'evento ha messo in campo decine di volontari che hanno reso indimenticabile questa edizione di Piemonte Awards.
Hanno presenziato i consiglieri federali Marco Mannucci e Sabrina Olivero, quelli regionali Lorena Cerami, "Miranda" Scotto, Michela Bauducco e Tommaso Giarola, oltre a diverse autorità civili e militari del canavese.
La manifestazione si è aperta con il videomessaggio del Presidente della Regione Piemonte dr. Alberto Cirio assente per precedenti impegni istituzionali, si è conclusa con la consegna della Coppa Defender all'Avigliana Rebels.
Italia Baseball
Riconoscimenti speciali per la qualificazione alla Premier 12
• Marco Artitzu (cresciuto nel Porta Mortara)
• William Wong (cresciuto nel Settimo)
Premiazioni di squadra
Campionati Regionali
• U12 Baseball: Avigliana Rebels
• U15 Baseball: Canavese Academy
• U18 Baseball: Vercelli
• U13 Softball: Avigliana Rebels
• U16 Softball: Porta Mortara
• U19 Softball: La Loggia
Campionato Regionale Friends Cup
• U12 Baseball: Avigliana Rebels
• U13 Softball: Avigliana Rebels
Coppa Piemonte 2026
• U12 Baseball: Avigliana Rebels
• U15 Baseball: Canavese Academy
• U18 Baseball: Skatch Boves
• U13 Softball: BC Settimo
• U16 Softball: Avigliana Rebels
Friends Cup Piemonte
• U12 Baseball: Baseball Club Fossano
Defender
• Avigliana Rebels (annunciato in chiusura)
Premiazioni individuali
Club Azzurro – Atleti
• U15 Baseball (Torneo WTBL ad Anzio e Nettuno): Edoardo Filosa (BC Settimo), Kevin Wong (BC Settimo)
• Softball (Torneo EMRYT a Collecchio): Lisa Favino (Porta Mortara), Viola Milan (Porta Mortara)
• U18 Baseball (Campionato Europeo in Friuli Venezia Giulia): Corrado Resca (Grizzlies, in forza al BC Settimo)
• U15 Softball (Europeo in Olanda): Cloe Guzzon (Porta Mortara), Giorgia Eremita (Porta Mortara)
• Softball Seniores / Élite (Qualificazioni Coppa del Mondo): Laura Vigna (in forza al Forlì, cresciuta nel Settimo BC)
Tecnici e dirigenti squadre nazionali
• Softball Nazionale U18: Maristella Perizzolo
• Baseball U12: Alessandro Rosa Colombo
• Baseball 5: Isabella Dalbesio
Incarico regionale tecnici
• Mario Benetti: DRT FIBS Piemonte
Progetto "Talento in Movimento" (MVP)
• U10 Baseball Rookies: Emanuele Campus (Canavese)
• U12 Baseball: Francesco Pio Verrastro (BC Settimo)
• U14 Baseball: Adrian Carpio (Porta Mortara)
• U15 Baseball: Marco Zanin (Canavese Academy)
• U13 Softball: Gaia Di Marco (Avigliana Rebels)
• U16 Softball: Greta Zocco (La Loggia)
Promozioni senior
• Mondovì: Promozione in Serie A Silver
• Portamortara: Promozione in Serie B
Impegno sociale
• Portamortara Baseball Softball: Impegno sociale e inclusione (con la partecipazione del Dott. Ugo Negri, rappresentante dell'Associazione Il Timone)
• DrAgon: Progetto con l'ASL rivolto a bambini nello spettro autistico
Ringraziamenti istituzionali e "Voci del Diamante"
• RAAR / COG: Maurizio Signoretti; Rocco Di Miceli
• GUST: Franco Aimonetti
• DRA: Aldo Barile
• Designatore arbitri: Andrea Netti
• CNC – Classificatori: Anita Manca; Mario Pinardi; Bruna Beltrando; Angelo Pesenti
• DRT: Mario Benetti
• Voci del Diamante – Giornalisti:
- Domenico La Tagliata (per il costante focus su La Stampa sull'attività delle formazioni piemontesi di baseball/softball)
- Maurizio Valletta (ideatore di Sport Turin, formato sui social media dedicato anche a baseball e softball)
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