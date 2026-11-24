«Un altro bellissimo segnale del lavoro che stiamo portando avanti sui più piccoli, sui primi palloni, sui primi passi in palestra» – queste le parole del Presidente Riccardo Romaniello - «perché è proprio da qui che vogliamo costruire il nostro futuro. Un grazie speciale alla nostra Elisa Milan e a tutto il suo staff, per la passione e l’entusiasmo con cui accompagnano ogni giorno i nostri piccoli atleti, e al nostro Direttore Sportivo Claudio Capra, per il lavoro e l’impegno nella crescita del settore giovanile».

«Quest’anno siamo già a un soffio dalle 50 iscrizioni nel Minivolley S3! Un risultato clamoroso – affermano in società - che ci rende orgogliosi, ma che vogliamo continuare a migliorare. Il prossimo obiettivo? Superare quota 50! Aspettiamo pertanto nuovi bambini e bambine che vogliano scoprire la pallavolo, divertirsi e crescere insieme a noi!».

La LILT Virtus Alessandria invita mini atlete e atleti, nati negli anni 2014/2020, ad avvicinarsi alla pallavolo per divertirsi, fare nuove amicizie e scoprire questo bellissimo sport. Non serve aver mai giocato. Servono soltanto un paio di scarpe da ginnastica e tanta voglia di divertirsi! L’invito è anche quello di seguire il mondo LILT Virtus Alessandria attraverso i social con aggiornamenti sulle attività svolte, date e orari delle partite e degli eventi dedicati al settore Minivolley S3. Le cose grandi nascono dai piccoli passi e dal sostegno degli sponsor quindi grazie a BIMake main sponsor del settore Minivolley. “DA QUI SI RIPARTE!” non è un semplice slogan ma un dogma societario.

SE VUOI PROVARE A GIOCARE A PALLAVOLO

Palestra Vochieri – Via Montello 12, Alessandria

Tutti i Martedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:30

Per Info e prove: Elisa Milan – WhatsApp 371 5447125