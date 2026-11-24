LILT Virtus Alessandria, il futuro nasce dai giovani: cresce il progetto Minivolley
Dopo la nascita dell’Under 13 maschile, la società alessandrina annuncia l’iscrizione di due formazioni al campionato Under 12 femminile 4x4. Il settore Minivolley S3 sfiora quota 50 iscritti, confermando la crescita di un progetto incentrato sulla formazione e sulla valorizzazione dei giovani talenti
Dopo l’annuncio della nascita dell’Under 13 Maschile piccolo germoglio che risulta essere un segnale fortissimo nel panorama del mondo pallavolo alessandrino la LILT Virtus Alessandria Pallavolo ha annunciato che parteciperà al campionato Under 12 Femminile 4x4 con ben 2 squadre!
«Un altro bellissimo segnale del lavoro che stiamo portando avanti sui più piccoli, sui primi palloni, sui primi passi in palestra» – queste le parole del Presidente Riccardo Romaniello - «perché è proprio da qui che vogliamo costruire il nostro futuro. Un grazie speciale alla nostra Elisa Milan e a tutto il suo staff, per la passione e l’entusiasmo con cui accompagnano ogni giorno i nostri piccoli atleti, e al nostro Direttore Sportivo Claudio Capra, per il lavoro e l’impegno nella crescita del settore giovanile».
«Quest’anno siamo già a un soffio dalle 50 iscrizioni nel Minivolley S3! Un risultato clamoroso – affermano in società - che ci rende orgogliosi, ma che vogliamo continuare a migliorare. Il prossimo obiettivo? Superare quota 50! Aspettiamo pertanto nuovi bambini e bambine che vogliano scoprire la pallavolo, divertirsi e crescere insieme a noi!».
La LILT Virtus Alessandria invita mini atlete e atleti, nati negli anni 2014/2020, ad avvicinarsi alla pallavolo per divertirsi, fare nuove amicizie e scoprire questo bellissimo sport. Non serve aver mai giocato. Servono soltanto un paio di scarpe da ginnastica e tanta voglia di divertirsi! L’invito è anche quello di seguire il mondo LILT Virtus Alessandria attraverso i social con aggiornamenti sulle attività svolte, date e orari delle partite e degli eventi dedicati al settore Minivolley S3. Le cose grandi nascono dai piccoli passi e dal sostegno degli sponsor quindi grazie a BIMake main sponsor del settore Minivolley. “DA QUI SI RIPARTE!” non è un semplice slogan ma un dogma societario.
SE VUOI PROVARE A GIOCARE A PALLAVOLO
Palestra Vochieri – Via Montello 12, Alessandria
Tutti i Martedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:30
Per Info e prove: Elisa Milan – WhatsApp 371 5447125
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