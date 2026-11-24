Domenica 22 novembre la Prima Squadra femminile ha ospitato al PalaPertini Pallacanestro Pancalieri, per la quinta giornata di Serie C. Le Leoparde alla ricerca della prima vittoria in campionato pagano il conto di qualche alto e basso di troppo. Soprattutto nella prima fase della gara, BEA fatica a trovare continuità e Pancalieri trova un primo parziale per mettere al sicuro la gara. Le Arancioni riordinano le idee e riescono a tratti a essere più incisive, ma non basta per evitare l’allungo delle avversarie, brave ad approfittare dei momenti “no” di BEA per incrementare il vantaggio.

Commenta Coach Colò: «In questo momento di difficoltà, stiamo lavorando molto su noi stessi, sia dal punto di vista mentale che tecnico-tattico, cercando di trovare le risposte necessarie per superare questa fase. Nonostante le criticità, vedo una squadra in crescita e questo è un elemento che mi dà fiducia. Le risposte che stiamo ricevendo dalle ragazze, dentro e fuori dal campo, rispecchiano pienamente i valori umani di questo gruppo. Siamo una squadra unita, che tiene molto a questa maglia e che ha voglia di reagire. Dovremo avere pazienza, continuare a lavorare e credere nel percorso che stiamo costruendo, consapevoli che i risultati non arrivano sempre immediatamente, ma che questo gruppo merita di togliersi delle soddisfazioni».

BEA CHIERI-PANCALIERI 37-63

Parziali (7-21; 14-28; 26-39)

BEA Chieri: Garavelli 1, Morra 3, Burzio 2, Bardascino, Tarantini 5, Lamberti, Uggè, Nassir 5, Volpe, Fornasero 9, Ghibaudo 2, Lagrotteria 10. All. Colò, Ass. D’Angelo, Barisone, Acc. Volpe.