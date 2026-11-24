C’era anche un pezzo di Piemonte, e in particolare del territorio del Lago Maggiore e dell’Ossola, tra i grandi protagonisti della prima edizione di “ M come Montagna” , la nuova rassegna dedicata alla cultura alpina e all’outdoor andata in scena lo scorso fine settimana al Brixia Forum di Brescia. Un evento che ha registrato un debutto da record, richiamando 15.000 visitatori in due giorni, animati da 52 incontri, oltre 120 relatori, più di 30 protagonisti del mondo dell’alpinismo e dell’esplorazione e oltre 70 espositori.

A rappresentare l’eccellenza esplorativa del nostro territorio è stato Roberto Ragazzi – esploratore artico – presente in fiera con il suo “Iceland Base Camp”. Un vero e proprio campo base allestito per raccontare al grande pubblico la preparazione, le tecniche di sopravvivenza e il fascino estremo delle sue spedizioni in ambiente artico, con un focus particolare sull’Islanda, terra d’elezione delle sue ultime traversate. Durante la manifestazione bresciana, Ragazzi ha ripercorso le tappe delle sue recenti esplorazioni sui ghiacciai islandesi – tra Ferdasky Galacier Expedition 2024 catturando l’attenzione di appassionati, sportivi e addetti ai lavori.

Ma la vetrina di Brescia è stata soprattutto l’occasione per annunciare ufficialmente la genesi della sua prossima sfida: “The Next Line”. Il nuovo progetto esplorativo nasce con un obiettivo preciso e carico di significato: ripartire dalle esatte coordinate geografiche in cui, lo scorso anno, la spedizione “The Last Line” si era dovuta bruscamente interrompere a causa di una delicata evacuazione d’emergenza imposta dalle condizioni estreme. Una linea ideale sulla mappa dei ghiacci che non rappresenta un punto d'arrivo, ma una ripartenza.

«Portare il nostro campo base a “M come Montagna” è stata un’esperienza straordinaria – commenta Roberto Ragazzi – L’energia e la curiosità delle migliaia di persone che si sono fermate a chiedere, ascoltare e toccare con mano i materiali delle spedizioni dimostrano quanto la cultura della montagna e dell’esplorazione sappia ancora emozionare. Con The Next Line torneremo là dove il viaggio si era fermato: la montagna e i ghiacci insegnano che ogni interruzione fa parte del percorso e che la vera esplorazione sta nella capacità di ricalibrare la rotta e ripartire con ancora maggiore consapevolezza».

I dettagli tecnici, il calendario e la preparazione della spedizione The Next Line verranno svelati nei prossimi mesi attraverso una serie di appuntamenti e incontri pubblici che toccheranno anche il territorio piemontese.