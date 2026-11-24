Club76, un weekend ricco di successi: brillano tutte le categorie
Tante vittorie per le formazioni Club76, dalla Serie A1 ai campionati giovanili: l’unica nota stonata arriva dalla Serie B1 con la sconfitta dell’Alba Volley
Le ragazze di coach Negro, in Serie A1, hanno vinto in trasferta 0-3 contro la Igor Gorgonzola Novara (19-25, 15-25, 24-26).
In Serie B1 L’Alba Volley cede 0-3 contro Enercom Fimi Crema CR.
In Serie B2 MTS Ser Santena vince 0-3 contro Vol-ley Academy Volpiano (11-25, 7-25, 16-25). Prova di forza dell’Mts Ser Santena, che espugna il campo di Volpiano con un netto e autoritario punteggio. Partita a senso unico fin dai primi scambi: le ragazze di coach Ilaria Demichelis dominano i primi due set (11-25 e 7-25) e gestiscono con grande maturità il tentativo di reazione delle padrone di casa nella terza frazione (16-25), chiudendo i conti in poco più di un'ora di gioco. Tre punti d'oro e una prestazione maiuscola per tutta la squadra.
Rasero Teloni Club76 Playasti in Serie D vince 3-0 contro Volavalley Caselle (25-21, 25-22, 25-15). Gara impegnativa, a dispetto del risultato, per le astigiane. Una buona vittoria senza dubbio, anche se qualche errore di troppo e un ritmo altalenante in gara non hanno permesso di esprimere il miglior gioco.
Bene il Club76 L’Alba Volley che, in U19, vince 1-3 contro Team Fissore Cherasco.
In U17 il Club76 GS Pino Gold Fenice vince 3-1 affrontando Volley Lab Cus Pianezza (22-25, 25-20, 25-15, 25-21). Continua la striscia positiva delle ragazze di coach Gioeni. Una partita non impeccabile, ma che vede le pinesi portare a casa tre punti preziosi.
In U15 il Club76 GS Pino Gold Toro vince a punteggio pieno, 3-0 contro Balamunt.
In U14, infine, Club76 MTS Ser Santena batte Volavalley Balamunt per 0-3 (22-25, 16-25, 22-25). Un ottimo risultato, a dimostrazione che si sta lavorando bene in palestra.
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