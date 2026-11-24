Ottima partenza per i padroni di casa, che costruiscono un immediato parziale di 7-0. Il vantaggio di GRANTORINO aumenta con il passare dei minuti, si arriva alla fine del primo quarto sul risultato di 23-9. Anche l’inizio di secondo quarto segue le stesse orme: GRANTORINO allunga la forbice di differenza con Omegna fino al +18. Dopo il timeout, gli ospiti sembrano entrare in partita, ma i gialloblù sono bravi a contenere il loro rientro e arrivare all’intervallo in vantaggio 41-26. L’inizio di terzo quarto segna un altro break a favore di GRANTORINO, che si porta sul +22 nei primi minuti. Omegna reagisce nuovamente, accorciando leggermente le distanze, si arriva agli ultimi 10 minuti con i padroni di casa avanti 68-52. L’ultimo quarto non vede particolari scossoni, sulla sirena il tabellone recita 79-65 in favore di GRANTORINO.

Questo è stato il commento a caldo di coach Comazzi, pochi minuti dopo la vittoria dei suoi ragazzi: «Faccio i complimenti a Omegna, che ha giocato un’ottima partita nonostante un’assenza importante. Non sono contentissimo della nostra prestazione, dopo un ottimo inizio abbiamo calato troppo il ritmo concedendo canestri troppo facili agli avversari. È stata una partita più complicata rispetto a lunedì scorso, dobbiamo continuare a lavorare e a crescere perché il campionato è appena iniziato».

Domani alla Home of GRANTORINO l’allenamento con Francesco Tabellini

Nella giornata di mercoledì 25 novembre, l’U19 Eccellenza prenderà parte ad un allenamento speciale, in collaborazione con CNA Piemonte. Alla Home of GRANTORINO, verrà accolto Francesco Tabellini, Former Head Coach di Paris Basketball. La sessione si svolgerà dalle 16:15 alle 18:00 e sarà aperta al pubblico. Tutti i tecnici interessati potranno vivere un importante momento di confronto con coach Tabellini.

U17 ECCELLENZA | Nel weekend il big match contro Vado

Anche il campionato dell’U17 Eccellenza sta entrando in una fase molto importante. A cinque giornate dal termine della prima fase, GRANTORINO occupa il 3° posto in classifica a due soli punti di distanza da Pallacanestro Vado e College Basketball. Sabato 28 novembre, al Palaeinaudi, i gialloblù ospiteranno proprio i liguri, in una partita che si preannuncia davvero interessante. Palla a due prevista per le ore 19:00.

Nell’ultima giornata disputata, GRANTORINO ha ottenuto il settimo successo in campionato. I ragazzi di coach Sorci hanno avuto la meglio nel derby giocato in trasferta contro CUS Torino, vincendo 88-100. Una partita in cui sono arrivati segnali positivi soprattutto dalla fase offensiva, come evidenziato dai cinque giocatori che hanno concluso in doppia cifra di punti: Alladio, Cameoli, Abello, Quaglia e Zenuni. Il match di andata era finito in modo beffardo, con Vado che aveva avuto la meglio all’overtime 95-91, costringendo i gialloblù alla prima delle due sconfitte subite in campionato. Per GRANTORINO un eventuale successo significherebbe l'aggancio in classifica nei confronti degli avversari.