Lo sport come occasione di crescita, formazione e apertura al mondo del lavoro. È questa la filosofia alla base del nuovo progetto promosso dal Cuneo Volley , che avvia una doppia collaborazione con due importanti realtà scolastiche del territorio: l’ Istituto Alberghiero “Virginio-Donadio” di Dronero e l’ Istituto Grandis di Cuneo. Due percorsi distinti, con obiettivi e ambiti di intervento differenti, ma accomunati dalla volontà di creare un collegamento concreto tra il mondo della scuola e quello dello sport. L’iniziativa nasce dalla convinzione che una società sportiva possa rappresentare molto più di un luogo di competizione e spettacolo: può diventare uno spazio di apprendimento, incontro e sperimentazione, nel quale i ragazzi abbiano la possibilità di misurarsi con esperienze reali, sviluppare competenze e scoprire nuove prospettive per il proprio futuro.

La collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Virginio-Donadio” di Dronero, nell’ambito del progetto “Hospitality & Talent: lo sport scende in campo con il futuro”, sarà dedicata principalmente alla formazione professionale e alla gestione dell’area Hospitality e Vip durante gli appuntamenti casalinghi del Cuneo Volley. Gli studenti potranno entrare direttamente nell'organizzazione degli eventi, affiancando la società nell'accoglienza di sponsor, autorità, ospiti e partner, oltre che nella gestione dei servizi di ospitalità e delle proposte enogastronomiche.

Non un semplice stage osservativo, ma un'esperienza operativa che consentirà ai ragazzi di confrontarsi con le dinamiche di un evento sportivo, con i ritmi del servizio, le esigenze degli ospiti e gli standard richiesti in un contesto di rappresentanza. Un'occasione per mettere in pratica le conoscenze acquisite a scuola, sviluppando capacità organizzative, autonomia, comunicazione, lavoro di squadra e gestione degli imprevisti. Il campo da gioco diventa così anche una palestra professionale, nella quale sperimentare competenze immediatamente spendibili nel settore dell'accoglienza e della ristorazione.

Diversa, ma altrettanto significativa, la collaborazione con l'Istituto Grandis di Cuneo, che avrà una connotazione maggiormente educativa, sociale e legata alla promozione del territorio. In questo caso il progetto sarà orientato al mondo del turismo e dell'accoglienza, offrendo agli studenti l'opportunità di conoscere da vicino le modalità con cui una realtà sportiva può contribuire alla valorizzazione della città e della provincia, diventando un punto di riferimento anche per chi arriva a Cuneo in occasione delle partite e degli eventi.

L'obiettivo è favorire un'esperienza formativa che metta al centro la relazione con le persone, il senso dell'accoglienza, la conoscenza delle risorse locali e la capacità di promuovere il territorio. Un percorso nel quale lo sport diventa veicolo di inclusione, partecipazione e crescita, aiutando i ragazzi a sviluppare competenze relazionali e una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella comunità.

Con queste due collaborazioni, Cuneo Volley rafforza il proprio legame con il territorio e con le sue istituzioni formative, scegliendo di investire sulle nuove generazioni attraverso occasioni concrete di partecipazione. La società non si limita infatti ad aprire le porte del proprio palazzetto, ma mette a disposizione la propria organizzazione, le proprie competenze e la rete di relazioni costruita negli anni per offrire agli studenti un contesto nel quale imparare facendo.

Due percorsi diversi, dunque, ma un'unica direzione: fare dello sport uno strumento capace di generare opportunità, valorizzare i talenti e costruire un dialogo sempre più stretto tra scuola, lavoro e comunità.