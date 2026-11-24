Cuneo Sitting Volley, Roberto Dalmasso trascina l’Italia alla conquista della Bronze Nations League
Grande soddisfazione per il Cuneo Sitting Volley: l’azzurro contribuisce con una prestazione da protagonista al successo in finale contro la Slovenia e alla promozione nella categoria Silver
Sui campi del Trieste Campus, sotto la guida del commissario tecnico Marcello Marchesi, gli azzurri hanno chiuso il fine settimana in Friuli Venezia Giulia con quattro vittorie in altrettante gare senza lasciare per strada nemmeno un set: dopo i successi per 3-0 contro Kosovo ed Estonia e l’affermazione per 3-0 contro la Slovenia nella fase a gironi, l’Italia ha superato nuovamente la Slovenia in finale con un netto 3-0 (25-9, 25-18, 25-15), centrando il secondo grande traguardo internazionale del 2026 dopo la promozione continentale.
Fin dall’esordio con il Kosovo, Dalmasso aveva mostrato grande incisività, chiudendo l’incontro da top scorer con 15 punti e ben 13 ace, frutto del lavoro sui fondamentali e del suo background pallavolistico. Anche nella finalissima per l’oro, con il numero 23 in campo dal primo scambio, l’avvio azzurro è stato subito scandito dai suoi ace (due nei primissimi punti del set d’apertura), spianando la strada al controllo del match fino al 25-9 iniziale e al definitivo 25-15 che ha sancito la festa.
Le parole di Roberto:
«La cosa importante, almeno per me, è stato poter giocare davanti a mio figlio e mia moglie che sono venuti a vedermi; mi è solo dispiaciuto aver preso la febbre prima della terza partita, che non ho giocato in via cautelare. Nonostante questo però, in finale sono sceso in campo con 38.8 di febbre: quando si dice di essere “caldi” per il gioco!».
Sul piano tecnico, dopo il successo con il Kosovo, aveva commentato:
«Ci siamo allenati tanto per arrivare a questo momento e arrivarci pronti. Abbiamo giocato praticamente tutti, quindi siamo una squadra che può veramente intercambiarsi in qualsiasi momento e questo può essere un grosso vantaggio». «Sui servizi è andata bene, è sempre un fattore di allenamento: io mi sono allenato molto in questo fondamentale, ci credo, arrivo dal volley ed era già una mia caratteristica».
Tutto il Cuneo Volley si congratula con Roberto per questo traguardo azzurro e per la grinta dimostrata in campo.
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