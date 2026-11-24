Sui campi del Trieste Campus , sotto la guida del commissario tecnico Marcello Marchesi , gli azzurri hanno chiuso il fine settimana in Friuli Venezia Giulia con quattro vittorie in altrettante gare senza lasciare per strada nemmeno un set: dopo i successi per 3-0 contro Kosovo ed Estonia e l’affermazione per 3-0 contro la Slovenia nella fase a gironi, l’Italia ha superato nuovamente la Slovenia in finale con un netto 3-0 (25-9, 25-18, 25-15) , centrando il secondo grande traguardo internazionale del 2026 dopo la promozione continentale.

Fin dall’esordio con il Kosovo, Dalmasso aveva mostrato grande incisività, chiudendo l’incontro da top scorer con 15 punti e ben 13 ace, frutto del lavoro sui fondamentali e del suo background pallavolistico. Anche nella finalissima per l’oro, con il numero 23 in campo dal primo scambio, l’avvio azzurro è stato subito scandito dai suoi ace (due nei primissimi punti del set d’apertura), spianando la strada al controllo del match fino al 25-9 iniziale e al definitivo 25-15 che ha sancito la festa.

Le parole di Roberto:

«La cosa importante, almeno per me, è stato poter giocare davanti a mio figlio e mia moglie che sono venuti a vedermi; mi è solo dispiaciuto aver preso la febbre prima della terza partita, che non ho giocato in via cautelare. Nonostante questo però, in finale sono sceso in campo con 38.8 di febbre: quando si dice di essere “caldi” per il gioco!».

Sul piano tecnico, dopo il successo con il Kosovo, aveva commentato:

«Ci siamo allenati tanto per arrivare a questo momento e arrivarci pronti. Abbiamo giocato praticamente tutti, quindi siamo una squadra che può veramente intercambiarsi in qualsiasi momento e questo può essere un grosso vantaggio». «Sui servizi è andata bene, è sempre un fattore di allenamento: io mi sono allenato molto in questo fondamentale, ci credo, arrivo dal volley ed era già una mia caratteristica».

Tutto il Cuneo Volley si congratula con Roberto per questo traguardo azzurro e per la grinta dimostrata in campo.